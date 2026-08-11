Persib Bandung Kembali Masuk Daftar FIFA Registration Ban Jelang Super League 2026/2027

JawaPos.com - Kabar buruk menerpa Persib Bandung jelang kompetisi Super League 2026/2027. Tim berjuluk Pangeran Biru itu lagi-lagi masuk dalam daftar FIFA Registration Ban atau larangan untuk mendaftarkan pemain baru.

Dikutip dari laman resmi FIFA, Persib Bandung masuk dalam daftar FIFA Registration Ban pada Senin (10/8). Artinya, sanksi disiplin tersebut efektif berlaku per hari ini.

Dalam keterangannya, tercantum bahwa FIFA menjatuhkan sanksi larangan pendaftaran pemain kepada Persib Bandung selama tiga periode. Artinya, Pangeran Biru tidak diperbolehkan mendaftarkan pemain baru selama tiga periode bursa transfer secara berturut-turut.

Tidak dijelaskan sengketa apa yang menghantui Persib Bandung hingga kembali masuk dalam daftar FIFA Registration Ban. Biasanya, sanksi disiplin tersebut dijatuhkan induk federasi sepak bola dunia kepada klub yang menunggak gaji pemain.

Tapi tampaknya, kemungkinan Persib Bandung terjerat masalah penunggakan gaji cukup kecil. Sebab, Pangeran Biru dikenal sebagai klub yang sehat secara finansial. Mereka bahkan juga sangat jor-joran belanja pemain di bursa transfer kali ini.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung terkait sanksi tersebut. Yang jelas, Pangeran Biru harus segera menyelesaikan masalah tersebut jika tak ingin terkena larangan mendaftarkan pemain baru selama tiga periode bursa transfer secara berturut-turut.

Belum Sebulan Bebas dari Sanksi FIFA Persib Bandung sebelumnya juga sempat masuk daftar FIFA Registration Ban. Sanksi tersebut didapat tepat setelah mereka merebut gelar juara Super League 2026/2027 atau tepatnya pada 29 Mei 2026.

Juara Liga Indonesia tiga musim beruntun itu kena sanksi disiplin FIFA bukan karena masalah gaji, melainkan karena adanya sengketa administrasi dengan mantan pemain asingnya, Daisuke Sato pada 2023. Persib Bandung pun telah menuntaskan sengketa tersebut hingga terbebas dari sanksi FIFA pada 23 Juli 2026.