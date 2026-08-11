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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 11 Agustus 2026 | 14.32 WIB

Kasus Robert Rene Alberts Belum Usai! Persib Bandung Tindak Lanjuti FIFA Registration Ban

Persib Bandung menindaklanjuti FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan kasus lama pada 2022 dan laporan Robert Rene Alberts. (Persib) - Image

Persib Bandung menindaklanjuti FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan kasus lama pada 2022 dan laporan Robert Rene Alberts. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung menindaklanjuti FIFA Registration Ban yang tercantum atas nama klub dan berkaitan dengan kasus lama pada 2022, berdasar laporan mantan pelatih Robert Rene Alberts.

Manajemen Persib Bandung menegaskan persoalan tersebut bukan perkara baru pada musim 2026/2027 dan kini sedang dikaji untuk menentukan langkah penyelesaian.

Kasus lama Robert Rene Alberts kembali mencuat

FIFA Registration Ban yang tercantum terhadap Persib Bandung berkaitan dengan kasus yang terjadi pada 2022, bukan kejadian baru di tengah persiapan musim kompetisi 2026/2027.

Persoalan tersebut berawal dari laporan mantan pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts, sedangkan informasi mengenai keputusan FIFA baru diketahui manajemen dalam perkembangan terakhir.

Manajemen Persib Bandung kini melakukan kajian secara menyeluruh untuk memahami dasar keputusan FIFA, posisi kasus, serta langkah yang perlu ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

Klub juga memastikan persoalan tersebut menjadi perhatian serius dan akan ditangani dengan langkah terukur.

"Yang perlu kami tegaskan adalah bahwa ini merupakan kasus lama yang terjadi pada 2022, bukan kejadian baru. Setelah mengetahui adanya keputusan FIFA tersebut, kami langsung melakukan kajian secara menyeluruh untuk memahami posisi kasus dan menentukan langkah yang paling tepat," tulis manajemen Persib Bandung.

Persib Bandung tak tinggal diam hadapi keputusan FIFA

Sebagai klub sepak bola profesional, Persib Bandung menilai setiap keputusan regulator harus dihormati dan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

Karena itu, penyelesaian kasus yang berkaitan dengan Robert Rene Alberts menjadi salah satu prioritas manajemen di tengah agenda klub yang terus berjalan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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