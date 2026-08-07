Sergio Castel Gabung Persik Kediri, Marcos Reina Yakin Duet dengan Jose Enrique Bakal Menggila

Persik Kediri datangkan Sergio Castel untuk duet dengan Jose Enrique. (Istimewa)
JawaPos.com - Persik Kediri menatap musim Super League 2026/27 dengan optimisme tinggi setelah mendatangkan striker asal Spanyol Sergio Castel.
Kehadiran penyerang berpostur 1,88 meter itu diyakini bakal menambah daya gedor Macan Putih Persik Kediri sekaligus menjadi pasangan ideal bagi Jose Enrique di lini depan.
Musim lalu, Jose Enrique menjadi andalan Persik dengan koleksi 13 gol di berbagai pertandingan. Dengan hadirnya Sergio Castel, lini serang tim asal Kota Kediri diharapkan semakin tajam dan mampu memberikan lebih banyak kontribusi dalam perburuan poin sepanjang musim.
Kedatangan Sergio Castel juga semakin mempertegas nuansa Spanyol di dalam skuad Persik Kediri.
Selain pelatih Marcos Reina, terdapat sejumlah pemain asal Negeri Matador yang menjadi bagian penting tim, yakni Jose Enrique, Ernesto Gomez, Imanol Garcia, serta Jon Toral.
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyambut positif bergabungnya Sergio Castel. Menurut dia, striker berusia 31 tahun itu memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama dalam menyelesaikan peluang di area kotak penalti.
"Rekrutan yang bagus. Senang bisa melihat Sergio Castel bergabung bersama Persik Kediri. Sebagai seorang striker, dia bisa memenangkan duel di kotak penalti dengan cara berbeda. Sergio punya finishing yang bagus, juga kuat jika harus memenangkan bola di pertahanan lawan," ujar Marcos Reina.
Pelatih berusia 41 tahun tersebut menilai pengalaman Sergio Castel bermain di Indonesia bersama Persib pada paruh kedua musim lalu menjadi keuntungan tersendiri.
Adaptasi terhadap cuaca, atmosfer kompetisi, hingga dukungan suporter dinilai tidak akan menjadi kendala besar.
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