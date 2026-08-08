Persik Kediri Datangkan Park Jun Heong, Marcos Reina Ungkap Kelebihannya di Lini Pertahanan

Pemain sepak bola Park Jun Heong. Ia kini bergabung dengan Persik Kediri menghadapi kompetisi Liga 1 2026/2027. ANTARA/ HO-Persik Kediri
JawaPos.com - Persik Kediri mulai menyiapkan kekuatan terbaik untuk menghadapi Super League 2026/27. Salah satu perhatian utama Macan Putih berada di sektor pertahanan setelah mendatangkan bek tengah asal Korea Selatan, Park Jun Heong.
Kehadiran Park Jun Heong mendapat sambutan positif dari pelatih Persik Kediri, Marcos Reina. Pelatih asal Spanyol tersebut menilai sang pemain memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama untuk memperkuat lini belakang.
Postur menjadi salah satu keunggulan Park Jun Heong. Bek berusia 1,90 meter itu dinilai punya modal fisik yang ideal untuk bermain sebagai bek tengah.
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"Jika melihat posturnya, Park Jun Heong sangat ideal sebagai bek tengah. Badannya tinggi dan punya tubuh bagus," kata Marcos Reina.
Dengan postur tersebut, Park Jun Heong diharapkan bisa membantu Persik dalam menghadapi penyerang lawan yang mengandalkan bola-bola atas. Kemampuannya dalam duel udara menjadi salah satu alasan Marcos Reina percaya sang pemain bisa memberikan dampak positif.
Bukan hanya duel udara, Park Jun Heong juga dinilai memiliki kemampuan dalam perebutan bola di area kotak penalti. Hal tersebut menjadi penting karena Persik membutuhkan pemain belakang yang mampu memenangkan duel sekaligus menjaga ketenangan saat menguasai bola.
"Saya lihat dia bek yang mumpuni. Dia sangat baik untuk duel di udara ataupun berebut bola dalam kotak penalti. Park Jun Heong juga baik dalam penguasaan bola. Ini faktor penting dalam pola permainan kami nanti," ujar Marcos Reina.
Pengalaman panjang Park Jun Heong juga menjadi nilai tambah. Pemain kelahiran Pohang, Korea Selatan, tersebut telah menjalani sekitar 12 tahun sebagai pesepak bola profesional.
Kariernya tidak hanya berlangsung di Korea Selatan. Park Jun Heong pernah bermain di sejumlah kompetisi Asia hingga Eropa, termasuk Liga Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Portugal.
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