Main 489 Menit! Risto Mitrevski "Karyawan Tetap" Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Risto Mitrevski main 489 menit jadi andalan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Simak peran pentingnya bawa tim juara dengan stabilitas tinggi. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Risto Mitrevski menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 setelah tampil dalam lima pertandingan dengan total 489 menit.
Bek asal Makedonia Utara itu menjadi sosok paling konsisten di tengah perjalanan Green Force yang berakhir dengan lima kemenangan dan trofi juara.
Piala Presiden 2026 menjadi panggung sempurna bagi Persebaya Surabaya.
Green Force menyapu bersih lima pertandingan dengan kemenangan, termasuk saat menundukkan Persib Bandung 6-5 melalui adu penalti di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026).
Sebelum menghadapi Persib Bandung di final, Persebaya Surabaya lebih dulu mengalahkan Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC pada fase grup.
Green Force kemudian menyingkirkan Arema FC dengan skor 1-0 pada semifinal untuk memastikan tiket menuju partai puncak.
Lima pertandingan dengan jadwal yang cukup padat membuat rotasi menjadi pekerjaan penting bagi Bernardo Tavares. Namun, sejumlah pemain tetap mendapat kepercayaan besar untuk menjaga stabilitas tim hingga laga terakhir.
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Risto Mitrevski berada di urutan teratas daftar pemain dengan menit bermain terbanyak Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Bek berusia 34 tahun itu mengoleksi 489 menit dari lima pertandingan yang dimainkan Green Force.
Catatan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya Risto bagi pertahanan Persebaya Surabaya.
Ketenangannya membaca permainan, kemampuan memenangkan duel, serta komunikasi dengan pemain di sekitarnya membuat Risto menjadi pilihan utama sepanjang turnamen.
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