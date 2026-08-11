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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 11 Agustus 2026 | 12.15 WIB

Gagal di Piala AFF 2026, Dony Tri Pamungkas Harap Timnas Indonesia Lebih Baik

Pesepak bola Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dony Tri Pamungkas berharap Timnas Indonesia bisa bermain lebih baik lagi setelah gagal di Piala AFF 2026. Tim asuhan John Herdman hanya mampu bermain imbang melawan Singapura yang membuat mereka gagal lolos ke semifinal.

Melalui sosial media, Dony Tri Pamungkas mengungkapkan kebanggaannya bisa bermain bersama Timnas Indonesia. Dia merasa punya tanggung jawab besar ketika memakai jersey Tim Garuda termasuk di piala AFF lalu.

"Mengenakan jersey timnas Indonesia ini bukan hanya mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi juga sebuah komitmen, tanggung jawab, dan sumber kebanggaan yang luar biasa yang akan saya bawa sepanjang hidup saya," tulis Dony Tri Pamungkas di Instagram.

Gagal di Piala AFF 2026 tentu membuat Dony Tri Pamungkas merasa sedih karena Timnas Indonesia mengawali turnamen dengan hasil menjanjikan. Meski kecewa, bek Persija Jakarta tersebut berharap performa Timnas Indonesia akan membaik.

Sebagai pemain, Dony Tri mengucapkan terima kasih kepada pada para pendukung. Bek 21 tahun tersebut akan terus belajar dari kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

"Sangat menyedihkan bagaimana semuanya berakhir, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang lebih indah. Terima kasih banyak kepada semua orang yang melakukan dengan cara terbaik atau bahkan yang paling tidak rasional, telah mendukung dan menyemangati kami dari awal hingga akhir. Kita hidup dan belajar. Indonesia," tutup Dony Tri.

Performa Dony Tri di Piala AFF 2026

John Herdman menjadikan Dony Tri sebagai salah satu pemain andalannya di lini belakang. Dalam empat laga, ia bermain tiga pertandingan sebagai starter dan satu laga menjadi pemain pengganti.

Pergerakan lincahnya di sisi kiri pertahanan dan kreativitasnya mampu diperlihatkannya dengan baik. Hasilnya, satu assist mampu dicatatkannya pada laga melawan Timor Leste.

Dengan performa yang apik dan usia yang masih muda, Dony Tri merupakan masa depan bagi Timnas Indonesia. Menarik dinantikan kiprahnya bersama Skuad Garuda di ajang berikutnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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