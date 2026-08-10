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Andika Rachmansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Momen PSSI Kaget Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia mencoba melewati pemain Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia mencoba melewati pemain Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Timnas Indonesia gagal total di Piala AFF 2026. PSSI pun dibuat kaget atas hasil minor tim asuhan John Herdman tersebut.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi. Namun, ia menyadari bahwa di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin kendati skuad Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain bintang Super League.

“Memang kita tidak menyangka kegagalan ini, ya kita juga paham bahwa sepak bola itu bulat,” ujar Yunus Nusi saat ditemui wartawan, Senin (10/8/2026).

Meski menelan pil pahit, Yunus Nusi mengingatkan kepada publik untuk tidak menghujat para pemain Timnas Indonesia. Bagaimanapun juga, menurutnya, para penggawa tersebut telah memberikan penampilan terbaiknya dan merupakan aset penting skuad Garuda.

“Hal yang penting bagi kami adalah, kami berharap teman-teman suporter, netizen, untuk tidak mencela atau, melakukan hal-hal yang negatif kepada pemain kita. Bahwa kita tahu mereka ini aset kita di masa yang akan datang,” terang Yunus Nusi.

“Tentu juga kita harus secara objektif melihat bahwa anak-anak ini juga telah memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Ketika mereka menang dengan Oman, dengan, Mozambik, juga sempat menahan Bulgaria walaupun kalah, itu kan bagian dari prestasi yang telah mereka sumbangkan ke sepak bola Indonesia,” lanjutnya.

Lebih jauh, Yunus Nusi menilai salah satu kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 karena tidak diperkuat oleh sejumlah pemain yang saat ini berkarier di Eropa. Menurutnya, jika turun dengan kekuatan penuh, maka skuad Garuda berpeluang besar merebut gelar juara di ajang tersebut.

“Tapi juga kita harus sadar bahwa timnas kita kan ada kurang lebih 14 pemain yang tidak memperkuat skuad kita di AFF. PSSI menyadari bahwa kita juga tidak akan memaksa mereka, kemudian juga kita menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan klub mereka untuk tidak memaksa mereka agar ikut di dalam AFF 2026 ini,” tuturnya.

“Maka ada 14 pemain kita yang memang kita tetap berikan keleluasaan untuk tidak ikut di AFF. Saya juga bisa membayangkan kalau mereka juga ikut, maka tentu ada (peluang) kita mendapatkan prestasi yang terbaik di AFF ini,” pungkas Yunus Nusi.

Editor: Edi Yulianto
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