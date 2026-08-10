Danijel Loncar Gabung Persib, 4 Pemain Ini Terancam Kehilangan Tempat di Starting XI

JawaPos.com — Kedatangan Danijel Loncar membuat persaingan di lini belakang Persib Bandung semakin sengit. Bek asal Kroasia tersebut resmi diperkenalkan pada Sabtu (9/8/2026) dan berpotensi langsung masuk dalam persaingan starting XI Maung Bandung untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Dengan pengalaman bermain di Liga Polandia dan kemampuan tampil sebagai bek tengah maupun bek kanan, Danijel Loncar memberi pelatih Igor Tolic lebih banyak pilihan dalam menyusun pertahanan. Namun, kehadirannya juga membuat sejumlah pemain Persib harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisi utama.

Jika Loncar dipasang sebagai bek tengah bersama Patricio Matricardi, persaingan dengan Gabriel Mutombo dan Julio Cesar akan semakin ketat. Sementara jika dimainkan di sisi kanan, Sandy Walsh dan Kakang Rudianto menjadi dua nama yang berpotensi terdampak.

Lantas, seperti apa prediksi starting XI Persib Bandung setelah kedatangan Danijel Loncar dan siapa saja pemain yang berpotensi kehilangan tempat?

Danijel Loncar Bisa Jadi Momok Baru di Lini Belakang Persib Bandung Danijel Loncar diprediksi menjadi tambahan penting bagi Persib Bandung karena memiliki pengalaman bermain di level kompetitif Eropa dan bisa memperkuat lini belakang.

Bek setinggi 1,89 meter itu berposisi utama sebagai bek tengah, tetapi juga berpeluang dimainkan di sisi kanan pertahanan.

Kehadiran Danijel Loncar membuat Persib Bandung memiliki lebih banyak pilihan untuk merancang pertahanan.

Pelatih Igor Tolic kini bisa menempatkannya sebagai pasangan Patricio Matricardi di jantung pertahanan atau menggesernya ke posisi bek kanan sesuai kebutuhan permainan.

Jika dipasang sebagai bek tengah, persaingan di posisi tersebut bakal semakin ketat.