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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 11 Agustus 2026 | 00.08 WIB

Jadwal Dewata Challenge 2026: Bali United, Persib Bandung, dan Sabah FC Berebut Trofi di Bali

Bali United, Persib Bandung, dan Sabah FC bersaing dalam Dewata Challenge 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. (Bali United)

 

JawaPos.com — Dewata Challenge 2026 mempertemukan Bali United, Persib Bandung, dan Sabah FC dalam turnamen pramusim di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, mulai Kamis (13/8/2026).

Tiga pertandingan akan dimainkan untuk mengukur kesiapan ketiga tim menyambut musim 2026/2027 sekaligus menentukan klub yang berhak membawa pulang trofi.

Sepak bola Pulau Dewata kembali mendapat panggung lewat Dewata Challenge 2026 yang menghadirkan persaingan tiga klub dari dua negara.

Bali United dan Persib Bandung menjadi wakil Indonesia, sedangkan Sabah FC datang dari Malaysia untuk meramaikan turnamen pramusim tersebut.

Dewata Challenge 2026 hanya memainkan tiga pertandingan. Dengan format tersebut, setiap laga menjadi penting karena tidak ada banyak kesempatan bagi masing-masing tim untuk memperbaiki posisi sebelum pertandingan terakhir.

Bali United memiliki keuntungan tersendiri karena seluruh pertandingan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Dukungan publik sendiri bisa menjadi tambahan energi bagi tim sekaligus kesempatan untuk menguji kesiapan skuad sebelum memasuki kompetisi musim baru.

Kapan Dewata Challenge 2026 Dimulai?

Dewata Challenge 2026 dimulai pada Kamis, 13 Agustus 2026, dengan pertandingan Bali United melawan Sabah FC. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Pertandingan pembuka menjadi kesempatan bagi Bali United untuk menunjukkan kesiapan mereka di hadapan pendukung sendiri.

Bagi Sabah FC, laga tersebut menjadi ujian awal sebelum kembali menghadapi wakil Indonesia dalam pertandingan berikutnya.

Setelah laga pertama, persaingan berlanjut pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Persib Bandung akan menghadapi Sabah FC pada pukul 19.00 WIB, sehingga klub Malaysia tersebut langsung mendapat dua kesempatan untuk mengukur kekuatan melawan tim Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
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