Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, PSSI Akan Temui John Herdman Segera!

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat melawan Timnas Kamboja pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - PSSI akan melakukan pertemuan dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia yang dikomandoi John Herdman. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi setelah Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2026.
Hal tersebut diungkapkan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Rencananya, evaluasi dilakukan hari ini, namun terpaksa diundur karena Ketum PSSI Erick Thohir memiliki agenda kementerian.
“Ya biasa, sebagaimana yang selalu dilakukan Ketua Umum, baik itu Timnas kita berprestasi maupun tidak, akan ada diskusi dan evaluasi dari semua event yang dilakukan, termasuk dengan Timnas yang AFF kemarin gagal,” kata Yunus Nusi saat ditemui wartawan, Senin (10/8).
“Harusnya malam ini kami (bertemu John Herdman), tapi Ketua Umum tiba-tiba ada kegiatan kementerian lainnya, mungkin di waktu atau beberapa hari ke depan kita akan ada evaluasi,” lanjut Yunus Nusi.
Yunus Nusi mengaku memahami betul kegagalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2026 membuat pencinta sepak bola Tanah Air kecewa berat. Pasalnya, Skuad Garuda gagal lolos fase grup dalam dua edisi beruntun.
Meski demikian, Yunus Nusi menyampaikan publik harus menilai Timnas Indonesia secara objektif.
Menurut dia, Rizky Ridho dan kawan-kawan telah mengerahkan segala kekuatannya di Piala AFF 2026 dan patut diapresiasi.
Selain itu, Timnas Indonesia juga sebelumnya telah menunjukkan kualitasnya dengan menumbangkan Oman dan Mozambik pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Kedua negara tersebut memiliki ranking FIFA yang lebih baik dari Indonesia.
“Kita harus secara objektif melihat bahwa anak-anak ini juga telah memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Ketika mereka menang dengan Oman, dengan, Mozambik, juga sempat menahan Bulgaria walaupun juga kalah. Itu kan bagian dari prestasi yang telah mereka sumbangkan ke sepak bola Indonesia," tutur Yunus Nusi.
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