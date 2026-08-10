Resmi! 11 Pemain Asing PSIM Yogyakarta Hadapi Super League 2026/2027

JawaPos.com — PSIM Yogyakarta resmi melengkapi kuota pemain asing untuk menghadapi Super League 2026/2027 setelah mendatangkan winger Kosta Rika, Marvin Antonio Loria Leiton.

Pemain kelahiran 24 April 1997 itu menjadi rekrutan asing terakhir PSIM sekaligus membuat Laskar Mataram memiliki 11 legiun asing untuk menyambut kompetisi kasta tertinggi Indonesia yang dimulai 4 September.

Manajer PSIM, Iksan Mahar, menyebut kedatangan Loria menjadi bagian terakhir dari penyusunan skuad PSIM musim 2026/2027.

Setelah pemain berusia 29 tahun itu bergabung, manajemen mengakhiri aktivitas perekrutan pemain baru dan mengalihkan perhatian pada persiapan akhir menuju kompetisi.

"Marvin Loria ibarat pelengkap puzzle skuad PSIM jelang musim 2026/27. Kedatangannya mengakhiri aktivitas kami mendatangkan pemain baru jelang Super League bergulir per 4 September mendatang," ujar Iksan, Sabtu (8/8/2026).

Kehadiran Loria memberi tambahan pilihan bagi Jean-Paul van Gastel di sektor sayap.

Pemain yang mempunyai pengalaman berkarier di Kosta Rika dan Amerika Serikat tersebut juga bisa ditempatkan di beberapa posisi pada area penyerangan.

Mengapa PSIM Mendatangkan Marvin Loria? PSIM memilih Loria bukan sekadar untuk menambah jumlah pemain di lini depan, tetapi juga karena fleksibilitas posisinya.