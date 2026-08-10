Jean-Paul van Gastel Fokus Benahi Fisik, PSIM Bersiap Gelar Uji Coba Hadapi Tim Super League

JawaPos.com – PSIM Yogyakarta terus memperbaiki kondisi tim jelang bergulirnya Super League 2026-2027. Pada musim keduanya berada di level teratas, Laskar Mataram mengincar posisi finis yang lebih baik.

Pada musim perdana kembali ke level teratas pada 2025-2026, PSIM finis di posisi ke-11. Juara Liga 2 musim 2024-2025 itu mengoleksi 45 poin.

Dikutip dari Antara, setelah menjalani laga uji coba melawan tim UAD FC (Universitas Ahmad Dahlan Football Club) pada Sabtu (8/8), pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel mengaku belum puas.

Meski meraih kemenangan, Van Gastel menilai laga melawan tim universitas tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju kompetisi musim 2026-2027.

PSIM akan membuka perjalanan musim 2026-2027 di kandang. Tim asal Kota Gudeg itu dijadwalkan bersua Persita Tangerang pada 5 September. Laga tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun klub yang ke-97.

“Saat ini fokus kami lebih banyak pada bagian fisik dan cara bermain melawan lawan di level bawah agar bisa melatih skema yang diinginkan. Fisik masih harus ditingkatkan, begitu pula cara bermain kami,” kata Van Gastel dikutip dari Antara.

“Lawan yang dihadapi belum begitu kuat, jadi sulit untuk menilai (usai uji coba). Mulai minggu depan kami akan menghadapi tim-tim Liga 1, sehingga perlawanannya akan jauh lebih kuat,” ungkap pelatih asal Belanda itu.

Eks asisten pelatih klub Turki Fenerbahce itu juga mengaku belum terlalu puas dengan penampilan timnya. Sebab, Van Gastel baru melihat permainan yang diinginkannya pada babak kedua.

“Kami bisa mencetak lebih banyak gol, yang sebenarnya bukan poin utamanya. Cara bermain yang kami inginkan jauh lebih terlihat pada babak kedua daripada babak pertama,” ujar Van Gastel.