Bali United vs PSS Sleman Jadi Laga Pembuka Super League, Ini Jadwal Lengkapnya

Klub Bali United. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United akan mengawali perjalanan mereka di Super League 2026/27 dengan menghadapi PSS Sleman. Pertandingan tersebut dijadwalkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Jumat (4/9).
Operator kompetisi, I.League, telah merilis jadwal resmi Super League 2026/27 yang akan dimulai pada 4 September.
Bali United mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pada laga pembuka sekaligus memulai musim baru di hadapan pendukung sendiri.
Pertemuan dengan PSS Sleman bukan kali pertama bagi Bali United dalam laga pembuka kompetisi. Kedua tim sebelumnya juga bertemu pada pertandingan pembuka musim 2023/24.
Namun, pertandingan tersebut tidak berakhir sesuai harapan Bali United.
Bermain di kandang, Serdadu Tridatu harus mengakui keunggulan PSS Sleman setelah Ricky Cawor mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan yang berlangsung pada 1 Juli 2023.
Kini, Bali United tentu ingin memiliki cerita berbeda. Pelatih kepala Johnny Jansen berharap timnya bisa meraih lebih banyak kemenangan ketika bermain di kandang sepanjang musim 2026/27.
Target tersebut cukup beralasan. Pada musim sebelumnya, Bali United belum mampu tampil konsisten di hadapan pendukung sendiri.
Dari 17 pertandingan kandang, Bali United mencatat enam kemenangan, enam hasil imbang, dan lima kekalahan.
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