Matheus Fornazari Berambisi Cetak Banyak Gol untuk PSS Sleman

JawaPos.com - Penyerang anyar Matheus Fornazari berambisi untuk mencetak banyak gol untuk klub PSS Sleman yang akan mengarungi kompetisi super league musim 2026/2027.
Dikutip dari laman resmi klub dilansir dari Antara, Matheus Fornazari menyadari bagi seorang penyerang, gol demi gol menjadi pembuktian paling sederhana untuk menjawab keraguan sekaligus membalas kepercayaan PSS Fans.
"Senang sekali mencetak gol perdana saya untuk PSS. Harapannya ini yang menjadi pertama dari banyak gol yang bisa saya berikan untuk tim," ujar Fornazari.
Pemain berkebangsaan Brasil tersebut menjadi salah satu pemain asing anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman pada bursa transfer musim panas ini untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Fornazari menandai kedatangannya dengan berhasil menciptakan satu gol untuk PSS Sleman ketika melakoni pertandingan persahabatan melawan Kendal Tornado FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (8/8).
Pemain berusia 30 tahun tersebut berharap hasil positif menjadi awal dari rangkaian proses tumbuh dan perlahan menemukan bentuk terbaik sebelum kompetisi sesungguhnya dimulai.
"Hal positif ini tentu saja memberikan harapan bagus bagi saya dan tim untuk terus berlanjut hingga memasuki kompetisi. Kemudian saya juga bisa konsisten mencetak banyak gol kemenangan buat tim di kompetisi nanti," tambah dia.
Setelah resmi bergabung dengan skuad Super Elja, Fornazari pun menumpahkan rasa emosionalnya dengan menuliskan pesan mendalam melalui akun instagram pribadi yang menggambarkan rasa syukur, keyakinan, dan pengorbanan.
"Dengan hati yang dipenuhi syukur dan semangat yang tak pernah padam, saya membuka babak baru dalam perjalanan karierku. Terima kasih kepada Tuhan atas anugerah kesempatan ini, serta kepada semua yang telah menaruh kepercayaan pada setiap langkah yang saya ambil," tulis Matheus Fornazari.
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