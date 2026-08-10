Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Senin, 10 Agustus 2026 | 21.30 WIB

Matheus Fornazari Berambisi Cetak Banyak Gol untuk PSS Sleman

 

Penyerang PSS Sleman Matheus Fornazari mencetak gol ke gawang Kendal Tornado FC pada pertandingan persahabatan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (8/8). (pssleman.id)

JawaPos.com - Penyerang anyar Matheus Fornazari berambisi untuk mencetak banyak gol untuk klub PSS Sleman yang akan mengarungi kompetisi super league musim 2026/2027.

Dikutip dari laman resmi klub dilansir dari Antara, Matheus Fornazari menyadari bagi seorang penyerang, gol demi gol menjadi pembuktian paling sederhana untuk menjawab keraguan sekaligus membalas kepercayaan PSS Fans.

"Senang sekali mencetak gol perdana saya untuk PSS. Harapannya ini yang menjadi pertama dari banyak gol yang bisa saya berikan untuk tim," ujar Fornazari.

Pemain berkebangsaan Brasil tersebut menjadi salah satu pemain asing anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman pada bursa transfer musim panas ini untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Fornazari menandai kedatangannya dengan berhasil menciptakan satu gol untuk PSS Sleman ketika melakoni pertandingan persahabatan melawan Kendal Tornado FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (8/8).

Pemain berusia 30 tahun tersebut berharap hasil positif menjadi awal dari rangkaian proses tumbuh dan perlahan menemukan bentuk terbaik sebelum kompetisi sesungguhnya dimulai.

"Hal positif ini tentu saja memberikan harapan bagus bagi saya dan tim untuk terus berlanjut hingga memasuki kompetisi. Kemudian saya juga bisa konsisten mencetak banyak gol kemenangan buat tim di kompetisi nanti," tambah dia.

Setelah resmi bergabung dengan skuad Super Elja, Fornazari pun menumpahkan rasa emosionalnya dengan menuliskan pesan mendalam melalui akun instagram pribadi yang menggambarkan rasa syukur, keyakinan, dan pengorbanan.

"Dengan hati yang dipenuhi syukur dan semangat yang tak pernah padam, saya membuka babak baru dalam perjalanan karierku. Terima kasih kepada Tuhan atas anugerah kesempatan ini, serta kepada semua yang telah menaruh kepercayaan pada setiap langkah yang saya ambil," tulis Matheus Fornazari.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
PSS Sleman Bentuk Divisi SLO, Jadi Jembatan Komunikasi Suporter Tuan Rumah dan Tim Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Bentuk Divisi SLO, Jadi Jembatan Komunikasi Suporter Tuan Rumah dan Tim Tamu

Senin, 10 Agustus 2026 | 18.25 WIB

Menang 1-0 atas Kendal Tornado FC, Pieter Huistra Mulai Petakan Kekuatan Skuad PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Menang 1-0 atas Kendal Tornado FC, Pieter Huistra Mulai Petakan Kekuatan Skuad PSS Sleman

Senin, 10 Agustus 2026 | 00.58 WIB

PSS Sleman Matangkan Persiapan untuk Super League, Kenalkan Sembilan Pemain Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Matangkan Persiapan untuk Super League, Kenalkan Sembilan Pemain Baru

Minggu, 9 Agustus 2026 | 20.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore