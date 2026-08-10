PSS Sleman Bentuk Divisi SLO, Jadi Jembatan Komunikasi Suporter Tuan Rumah dan Tim Tamu

JawaPos.com - Manajemen PSS Sleman menambah satu posisi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan komunikasi suporter. Posisi tersebut adalah Supporter Liaison Officer (SLO).

SLO diharapkan menjadi penghubung antara suporter PSS dengan pihak klub tuan rumah ketika menjalani pertandingan tandang.

Informasi tersebut disampaikan Executive Representative PSS Sleman Vita Subiyakti, melalui akun X pribadi @VitaSubiyakti.

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Dalam unggahannya, Vita menjelaskan bahwa keberadaan SLO menjadi bagian dari persiapan menuju pertandingan tandang atau PSS Awayday.

Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan komunikasi. Tapi juga mencakup sejumlah kebutuhan suporter selama berada di kota tujuan.

“SLO (Suporter Liaison Officer) menjadi jembatan komunikasi suporter klub tuan rumah dan suporter tim tamu (away), termasuk koordinasi akses, penempatan tribun, serta safety & security suporter sejak H-1 hingga matchday selama liga berlangsung,” tulis Vita.

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Kehadiran posisi ini langsung mendapat perhatian dari sejumlah pendukung PSS Sleman. Salah satunya akun X @cccommonpeople yang mempertanyakan sejauh mana peran SLO dapat membantu suporter ketika PSS menjalani pertandingan tandang yang berpotensi memiliki tensi tinggi.

“Dengan ada divisi ini beserta penjabaran jobdesknya, apakah bisa away ke home lawan yang berpotensi besar gesekan seperti ke Malang ataupun ke Bantul? Begitupun sebaliknya, apakah pihak Sleman akan kasih kuota juga disebaliknya?” tulisnya.