Matheus Fornazari Buka Petualangan Bersama PSS Sleman dengan Gol, Siap Jawab Kepercayaan Slemania

Penyerang PSS Sleman, Matheus Fornazari. (PSS)
JawaPos.com - Sepak bola selalu menghadirkan babak baru bagi setiap pemain yang menjalaninya.
Begitu pula dengan Matheus Fornazari, striker anyar PSS Sleman yang kini bersiap menghadapi tantangan baru bersama Super Elja di Super League 2026/2027.
Kedatangan Fornazari ke PSS Sleman menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi musim kompetisi mendatang. Pemain asal Brasil itu pun menyambut kesempatan tersebut dengan penuh rasa syukur.
Melalui akun Instagram pribadinya, Fornazari menuliskan pesan yang menggambarkan perasaannya setelah memulai perjalanan bersama PSS. Ia menyebut kesempatan tersebut sebagai babak baru dalam karier sekaligus menjadi tanggung jawab yang harus dijalani dengan penuh keyakinan.
"Terima kasih kepada Tuhan atas anugerah kesempatan ini, serta kepada semua yang telah menaruh kepercayaan pada setiap langkah yang saya ambil," tulis Fornazari.
Sebagai seorang penyerang, Fornazari tentu memahami bahwa gol menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai kontribusinya. Kepercayaan yang diberikan PSS Sleman dan para pendukung Slemania ingin dijawabnya melalui performa di atas lapangan.
Hal itu mulai ditunjukkannya pada laga perdana pramusim PSS Sleman menghadapi Kendal Tornado FC, Sabtu (8/8/2026) malam. Fornazari mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut sekaligus membawa PSS meraih kemenangan.
Gol tersebut menjadi pembuka yang cukup menjanjikan bagi sang striker anyar. Fornazari pun berharap gol pertamanya bersama PSS bukan menjadi yang terakhir.
"Senang sekali mencetak gol perdana saya untuk PSS. Harapannya ini yang menjadi pertama dari banyak gol yang bisa saya berikan untuk tim," ujarnya.
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