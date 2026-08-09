Lima Pemain Muda Persib Bandung Dapat Kesempatan Tampil di K League Asian Youth 2026

JawaPos.com - Lima pemain muda Persib Bandung U18 mendapat kesempatan mengikuti program pembentukan tim Elite Pro Academy (EPA) Selection yang diproyeksikan tampil pada K League Asian Youth Championship Jeju 2026 di Korea Selatan.

Program pembentukan tim tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24-31 Agustus 2026 di Persija Training Ground Sawangan, Depok.

Setelah mengikuti pemusatan program tersebut, tim EPA Selection akan dipersiapkan untuk tampil di turnamen yang berlangsung di Jeju pada 1-7 September 2026.

Kelima pemain Persib Bandung yang mendapat panggilan adalah bek kanan Chesta Ardiona, gelandang bertahan Abdul Galih Rahdatul Aisy R, gelandang serang Supriyatna dan Yohanes Dimas Gandrung, serta penyerang Kaindra Nabil Purnama Ali.

Kaindra menjadi salah satu nama yang cukup menarik perhatian. Penyerang muda tersebut sebelumnya terpilih sebagai pemain terbaik EPA Super League pada musim lalu.

Pemanggilan lima pemain Persib Bandung itu disampaikan melalui surat I League bernomor 644/LI-KOM/VII-2027 yang ditandatangani Direktur Kompetisi I League, Asep Saputra.

Pelatih Persib Bandung U18, Tito Agung Setiawan, menyambut positif program tersebut. Menurutnya, EPA Selection bisa menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mendapatkan pengalaman baru sekaligus mengukur kemampuan mereka di level Asia.

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Tito menilai pertandingan di Korea Selatan juga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kualitas kompetisi pembinaan usia muda di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain.