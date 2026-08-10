Francisco Rivera Raih Gelar Individu Kedua, Bidik Juara Super League Bersama Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Francisco Rivera baru saja meraih gelar individu keduanya di Indonesia. Gelar pertama didapat saat dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024.

Nah, gelar kedua diraih pada turnamen pramusim. Rivera dipilih menjadi pemain terbaik Piala Presiden 2026. Penghargaan itu membuat dia lebih pede menatap Super League dan Piala Liga musim depan.

"Penghargaan ini sangat penting bagi saya. Sebab, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim, termasuk membantu mencapai target yang sudah ditetapkan," kata Rivera dilansir dari laman resmi klub.

Green Force memang mematok target tinggi musim depan. Mereka ingin meraih gelar juara Super League 2026-2027. Sekaligus menjadi kado bagi Persebaya yang berusia satu abad tahun depan.

Bagi Rivera, memulai kompetisi dengan rasa percaya diri yang tinggi sangatlah penting.

"Jelas, trofi ini memberikan kepercayaan diri lebih kepada kami. Kami tahu memiliki tim yang bagus. Namun, kami harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target yang kami inginkan," tambahnya.

Gelandang Toni Firmansyah juga siap memberikan yang terbaik musim depan. Dia siap bersaing dengan pemain lain untuk menjadi starter.