Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di SUGBK, Sudah dapat Restu dari Pengelola

JawaPos.com - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, memastikan pertandingan menghadapi Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026/2027 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Dia mengungkap pihaknya sudah dapat restu dari pihak pengelola SUGBK.

I.League selaku operator kompetisi telah mengeluarkan jadwal kompetisi Super League 2026/2027. Yang menyita perhatian, laga bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan langsung tersaji di pekan kedua atau tepatnya pada 12 September 2026.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu pada putaran pertama. Rencananya, duel klasik tersebut akan bergulir di SUGBK, Senayan, Jakarta.

“Rencana (laga Persija vs Persib) di GBK,” ungkap Prapanca kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Minggu (9/8/2026).

Jika berjalan mulus sesuai rencana, tentu ini menjadi kabar gembira bagi Persija Jakarta, khususnya para the Jakmania. Karena akhirnya, mereka bisa mengawal langsung tim kebanggaannya tersebut di kotanya sendiri.

Seperti diketahui, Persija Jakarta memiliki pengalaman kurang menyenangkan tiap kali menjamu Persib Bandung. Mereka hampir selalu harus bermain di luar kandangnya sendiri saat berstatus tuan rumah dalam duel El Clasico Indonesia tersebut. Pada musim lalu, mereka bahkan harus memainkan laga kandang kontra rivalnya di Stadion Segiri Samarinda, dengan hasil kekalahan 0-1.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Prapanca menjelaskan kali ini pihaknya telah mempersiapkan laga melawan Persib Bandung dengan sangat matang. Kata dia, manajemen Persija Jakarta telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan sekaligus meyakinkan bahwa pertandingan tersebut akan berjalan aman dan nyaman.

“Kita sudah koordinasi dari sekarang dengan pihak keamanan, ya. Jadi juga waktu pas kita acara, saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur juga bahwa saya rasa kami, suporter, Panpel, berusaha semaksimal mungkin membuktikan ke pihak keamanan di Jakarta, selama ini tidak ada apa-apa,” ujar dia.