Berangkat TC ke Thailand, Persija Jakarta Agendakan Minimal Tiga Laga Uji Coba

JawaPos.com - Skuad Persija Jakarta akan bertolak ke Thailand pada hari ini, Senin (10/8), untuk menjalani pemusatan latihan (TC). Tim berjulukkan Macan Kemayoran itu juga direncanakan menggelar sejumlah laga uji coba selama TC di Negeri Gajah Putih.

Prapanca menyampaikan pemusatan latihan tersebut sebagai persiapan Persija Jakarta menyongsong kompetisi Super League 2026/2027. Dia ingin skuad Macan Kemayoran dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi musim depan.

“Tim beserta tim pelatih itu berangkat, ya untuk pemantapan lebih agar bisa (siap) 100 persen lah,” kata Prapanca saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Senin (10/8).

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Persija Jakarta sendiri memang sudah memanaskan mesinnya dengan mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Meski demikian, persiapan tersebut dinilai masih kurang, karena kedalaman skuad Macan Kemayoran belum lengkap.

“Kemarin waktu pas Piala Presiden itu kan baru kumpul enggak lebih dari 10 hari, beberapa pemain juga baru 4-5 hari bergabung. Terus, mungkin strategi juga enggak full dan physically juga stamina enggak full,” ujar Prapanca.

Mereka akan menjalani pemusatan latihan di Thailand selama kurang lebih 13 hari. Mengingat skuad sudah dalam kondisi lengkap saat TC, Prapanca berharap Persija Jakarta sudah siap 100 persen untuk menghadapi kompetisi musim depan.

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“Nah, ini mau di-push sama Coach Shin selama 10 sampai 13 hari kalau enggak salah ya, 13 hari. Mudah-mudahan nanti semua sudah bisa kapasitas penuh lah untuk menghadapi Super League musim ini,” lanjut Prapanca.

Prapanca mengungkapkan bahwa Persija Jakarta dijadwalkan akan menjalani laga uji coba selama di Thailand. Kata dia, Macan Kemayoran minimal melakoni tiga laga uji coba, namun belum mengetahui lawan yang akan dihadapi timnya.