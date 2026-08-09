Persija Kembali Bersinergi dengan Bank Jakarta untuk Super League 2026/2027

JawaPos.com - Persija Jakarta dan Bank Jakarta kembali bersinergi untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan seremoni bertajuk ‘United for Jakarta’ yang berlangsung di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca, Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoyo Widodo, serta pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. Pratama Arhan dan Denis Kolinger juga turut hadir sebagai perwakilan pemain Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Prapanca selaku Presiden klub menyampaikan apresiasinya kepada Bank Jakarta atas kepercayaannya untuk terus berjalan bersama Persija Jakarta. Perpanjangan kolaborasi ini diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih positif.

“Melalui tema ‘United for Jakarta’, kolaborasi ini menjadi penanda dimulainya kembali perjalanan bersama kedua belah pihak. Kami berharap, ke depannya kerja sama ini dapat terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak aktivitas yang mempertemukan Persija, Bank Jakarta, serta masyarakat Jakarta,” kata Prapanca dalam sambutannya, Minggu (9/8).

Agus mengungkapkan bahwa keputusan pihaknya untuk melanjutkan kerja sama dengan Persija Jakarta lahir dari semangat yang sama. Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar sponsorship, melainkan bagaimana dua ekosistem besar Jakarta dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat.

“Keduanya lahir dan tumbuh bersama kota yang sama. Karena itu, bagi kami kolaborasi ini bukan sekadar sponsorship, tetapi bagaimana dua ekosistem besar Jakarta dapat menciptakan value yang lebih luas bagi masyarakat,” tutur Agus.

"Kami ingin kolaborasi ini nantinya menghadirkan program, benefit dan pengalaman yang relevan bagi keluarga besar Persija dan The Jakmania,” sambungnya.

Sementara itu, Pramono menyebut kolaborasi antara Persija Jakarta dan Bank Jakarta juga menjadi bagian penting guna memperkuat fondasi keuangan klub. Ia berharap, dukungan ini bisa menjadi pelecut semangat untuk skuad Macan Kemayoran dalam merebut gelar juara musim depan, sekaligus kado manis untuk Kota Jakarta yang akan berulang tahun ke-500 pada 2027.