Minta Kado 5 Abad Jakarta dari Persija, Gubernur Pramono Apresiasi Sinergi denngan Bank Jakarta

Bank Jakarta kolaborasi dengan Persija Jakarta membawa semangat baru memasuki momentum lima abad pada 2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Bank Jakarta berharap kolaborasi dengan Persija Jakarta dapat ikut membawa semangat baru bagi kota yang akan memasuki momentum lima abad pada 2027.
Pemprov DKI membuka ruang yang lebih luas bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga di Jakarta, termasuk pertandingan sepak bola Persija Jakarta.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pengembangan olahraga di Jakarta tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kebanggaan warga terhadap kotanya. Persija, kata dia, telah menjadi salah satu simbol kebanggaan tersebut.
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Karena itu, pemerintah tidak hanya memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga mulai menyiapkan berbagai aspek pendukung agar Jakarta semakin nyaman sebagai lokasi kegiatan olahraga.
“Saya juga berharap bahwa Jakarta sekarang ini kita buka ruang selebar-lebarnya menjadi tempat destinasi untuk sport turisme," ujar Pramono dalam acara Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick Off dan Launching New Website Bank Jakarta di Taman Suropati, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/8).
Mantan Seskab RI itu meminta kepada Persija agar memberikan hadiah khusus bagi Jakarta melalui prestasi di kompetisi musim mendatang.
Pramono mengaku memiliki harapan besar setelah Persija menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih baru, sehingga pengalaman Shin Tae-yong dapat membawa energi baru bagi Macan Kemayoran dan berujung pada pencapaian gelar juara.
"Saya ingin merasakan juara Liga dan sekaligus adalah kado 500 tahun buat Jakarta," ujar Pramono.
Pramono menegaskan dukungan Pemprov DKI terhadap Persija akan diberikan secara sungguh-sungguh. Dia bahkan tidak mempermasalahkan anggapan sebagian pihak yang menyebut dirinya sebagai gubernur yang terlalu dekat dengan Persija.
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