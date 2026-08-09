Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.47 WIB

Persija Jakarta Kirim 9 Pemain ke Seleksi Timnas Indonesia U-16, Nazar Siap Tampil Maksimal!

Pemain Persija EPA siap berlaga bersama Macan Kemayoran. (Istimewa) - Image

Pemain Persija EPA siap berlaga bersama Macan Kemayoran. (Istimewa)

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali mendapat kabar positif dari pembinaan usia mudanya.

Sebanyak sembilan pemain Persija Academy mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus seleksi tahap kedua Timnas Indonesia U-16.

Agenda tersebut akan berlangsung pada 21-27 Agustus 2026 di Training Centre IKN, Kalimantan. Kesempatan ini menjadi ajang bagi para pemain muda Persija untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan tim pelatih Timnas Indonesia U-16.

Sembilan pemain yang dipanggil PSSI berasal dari skuad Macan Muda. Mereka adalah Althaf Fabregas Lestaluhu, Benediktus Damar Banua, Marvell Arya Mavaza, Muhammad Dedi Rifaldi, Muhammad Keanu Rasya Abdurrahman, Muhammad Pirlo Aghnia Hariyanto, Muhammad Steve Brian Pratama, Reganatha Harfi Maulana, dan Nazar Alfiansyah.

Pemanggilan tersebut tentu menjadi pengalaman penting bagi para pemain yang masih berada dalam tahap awal perjalanan sepak bola mereka.

Selain mendapat kesempatan berlatih bersama pemain-pemain terbaik dari berbagai daerah, mereka juga harus bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia U-16.

Salah satu pemain yang mendapat panggilan, Nazar Alfiansyah, menyambut kesempatan tersebut dengan rasa syukur. Pemain Persija EPA U-16 itu mengaku sudah melakukan sejumlah persiapan agar bisa tampil maksimal selama proses seleksi.

"Alhamdulillah, saya sangat bangga dan bersyukur mendapatkan pemanggilan ini. Persiapan khusus saya adalah menambah lagi latihan fisik, menjaga pola makan, dan memperkuat mental agar lebih siap bersaing," ujar Nazar.

Nazar menyadari persaingan dalam seleksi Timnas Indonesia U-16 tidak akan mudah. Namun, kondisi tersebut justru menjadi motivasi baginya untuk terus meningkatkan kemampuan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Minta Kado 5 Abad Jakarta dari Persija, Gubernur Pramono Apresiasi Sinergi denngan Bank Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Minta Kado 5 Abad Jakarta dari Persija, Gubernur Pramono Apresiasi Sinergi denngan Bank Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 01.13 WIB

Presiden Persija Kirim Sinyal Rekrut Pemain Naturalisasi, Nama Ivar Jenner Mencuat - Image
Sepak Bola Indonesia

Presiden Persija Kirim Sinyal Rekrut Pemain Naturalisasi, Nama Ivar Jenner Mencuat

Senin, 10 Agustus 2026 | 00.28 WIB

Duel Klasik Persija vs Persib akan Berlangsung di GBK pada 11 September 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Duel Klasik Persija vs Persib akan Berlangsung di GBK pada 11 September 2026

Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore