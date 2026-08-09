Persija Jakarta Kirim 9 Pemain ke Seleksi Timnas Indonesia U-16, Nazar Siap Tampil Maksimal!

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali mendapat kabar positif dari pembinaan usia mudanya.

Sebanyak sembilan pemain Persija Academy mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus seleksi tahap kedua Timnas Indonesia U-16.

Agenda tersebut akan berlangsung pada 21-27 Agustus 2026 di Training Centre IKN, Kalimantan. Kesempatan ini menjadi ajang bagi para pemain muda Persija untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan tim pelatih Timnas Indonesia U-16.

Sembilan pemain yang dipanggil PSSI berasal dari skuad Macan Muda. Mereka adalah Althaf Fabregas Lestaluhu, Benediktus Damar Banua, Marvell Arya Mavaza, Muhammad Dedi Rifaldi, Muhammad Keanu Rasya Abdurrahman, Muhammad Pirlo Aghnia Hariyanto, Muhammad Steve Brian Pratama, Reganatha Harfi Maulana, dan Nazar Alfiansyah.

Pemanggilan tersebut tentu menjadi pengalaman penting bagi para pemain yang masih berada dalam tahap awal perjalanan sepak bola mereka.

Selain mendapat kesempatan berlatih bersama pemain-pemain terbaik dari berbagai daerah, mereka juga harus bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia U-16.

Salah satu pemain yang mendapat panggilan, Nazar Alfiansyah, menyambut kesempatan tersebut dengan rasa syukur. Pemain Persija EPA U-16 itu mengaku sudah melakukan sejumlah persiapan agar bisa tampil maksimal selama proses seleksi.

"Alhamdulillah, saya sangat bangga dan bersyukur mendapatkan pemanggilan ini. Persiapan khusus saya adalah menambah lagi latihan fisik, menjaga pola makan, dan memperkuat mental agar lebih siap bersaing," ujar Nazar.