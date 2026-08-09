Mohamad Prapanca Akui Persija Jakarta PDKT dengan Justin Hubner, Sebut Prosesnya Belum Final

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner. (Dok. Justin Hubner)
JawaPos.com - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengakui pihaknya melakukan pendekatan dengan pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. Meski Hubner dilaporkan telah menolak tawaran tersebut, Prapanca mengungkapkan bahwa proses transfer belum berakhir.
Sebelumnya, beredar laporan yang menyebut Persija Jakarta mengirim penawaran kepada Fortuna Sittard untuk transfer Hubner. Tim berjulukkan Macan Kemayoran itu diklaim melayangkan nominal jutaan euro untuk mendapatkan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut.
Namun Fortuna Sittard disebut telah menolak mentah-mentah tawaran Persija Jakarta. Selain itu, Hubner juga disebut tidak tertarik dengan tawaran tersebut karena masih ingin melanjutkan kariernya di Eropa.
Prapanca pun tak menampik laporan tersebut. Tapi, ia menyampaikan kalau proses perekrutan Hubner belum berakhir dan menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong.
“Ada (pendekatan dengan Hubner). Mungkin belum final, karena kan dari Coach Shin juga belum ‘oke-oke’ jadi belum tahu,” kata Prapanca kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Minggu (9/8/2026).
Pria yang akrab disapa Panca itu mengatakan bahwa saat ini Shin Tae-yong tengah meracik komposisi skuad terbaiknya. Bongkar pasang pemain disebut masih akan terjadi hingga berakhirnya pemusatan latihan di Thailand yang baru akan berlangsung mulai pekan depan.
“Kan dia (Shin Tae-yong) lagi bongkar-bongkar pasang semenjak Piala Presiden. Dia kan lihat bongkar pasang, dan mungkin diputuskan pada saat ke Thailand itu baru diputuskan kayak apa gimana-gimananya,” ujar Prapanca.
Terlepas dari situasi Hubner, Prapanca mengingatkan kepada para pemain Persija Jakarta saat ini untuk memberikan performa terbaiknya selama pemusatan latihan di Thailand. Sebab, posisi mereka disebut bisa saja digantikan apabila dinilai tak mampu memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong.
“Dan saya yakin juga seandaikan, ‘seandaikan’ ya, Hubner masuk atau ada pergantian segala macam itu dia sudah menyiapkan penggantinya. Jadi, pemain-pemain ini nggak boleh lengah, bisa-bisa si coach langsung copot aja ganti,” pungkas Prapanca.
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