PSS Sleman Matangkan Persiapan untuk Super League, Kenalkan Sembilan Pemain Baru

JawaPos.com - PSS Sleman terus mematangkan persiapan skuad menuju Super League 2026/2027 dengan menjalani beberapa laga uji coba.
Salah satunya, mereka menghadapi Kendal Tornado FC pada Sabtu (8/8) di Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan menang 1-0.
"Kami meningkatkan intensitas secara perlahan. Kami masih mempunyai waktu empat minggu lagi jadi ada banyak waktu untuk membuat semua orang siap," ujar pelatih PSS Sleman Pieter Huistra dilansir dari Antara.
Pieter Huistra menyebut, skuadnya juga masih meningkatkan chemistry lantaran ada sedikit-dikitnya sembilan pemain baru yang bergabung PSS Sleman.
Itulah yang menjadi alasan kenapa PSS turun dengan dua komposisi pemain yang berbeda pada babak pertama dan kedua pertandingan versus Kendal Tornado FC.
"Kami memang membuat dua tim sehingga masing-masing bertanding selama 45 menit," kata Huistra.
Saat bersua Kendal Tornado FC, penyerang anyar PSS Sleman Matheus Fornazari menjadi penentu kemenangan tim berjuluk Super Elja tersebut.
Fornazari berhasil mencetak gol secara dramatis melalui aksi salto pada menit ke-90+2 setelah memanfaatkan umpan dari Kim Jeffrey Kurniawan.
Pertandingan berlangsung cukup sengit. Kendal Tornado FC yang bermain di kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia sejatinya mampu memberikan perlawanan kepada PSS Sleman.
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