Indonesia Gagal di Piala AFF 2026, PSSI Minta Masyarakat Tak Hujat Pemain

Timnas Indonesia gagal menembus semifin Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Sekretaris Jendral Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Yunus Nusi meminta publik tidak menempatkan pemain dan pelatih Timnas Indonesia sebagai sasaran hujatan seusai skuad Garuda gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026.
"Timnas kita yang telah berjuang, harus tetap kita apresiasi. Silakan mengkritisi PSSI atau Ketua Umum, kami menerima. Namun, yang terpenting adalah jangan menghujat pemain dan pelatih. Mereka adalah aset kita pada masa depan," ujar Yunus dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Minggu.
Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir Grup B di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) sehingga finis peringkat tiga yang membuat skuad asuhan John Herdman gagal melaju ke semifinal.
Yunus Nusi memahami kekecewaan masyarakat setelah Timnas Indonesia tidak meraih hasil memuaskan dalam kompetisi tersebut.
"Terkait hasil di Piala AFF, PSSI memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat sepak bola Indonesia karena tidak memberikan hasil yang memuaskan secara sempurna," ujarnya.
Yunus menegaskan para pemain dan pelatih tetap layak mendapatkan apresiasi atas perjuangan mereka selama turnamen.
Menurutnya, para pemain Timnas Indonesia masih memiliki masa depan panjang dan diharapkan dapat memberikan prestasi yang lebih baik.
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