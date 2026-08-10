Pembuktian John Herdman! Timnas Indonesia Siapkan Skuad Utama untuk FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia menyiapkan skuad utama untuk FIFA ASEAN Cup 2026. John Herdman mengevaluasi kegagalan di Piala AFF dan membidik hasil berbeda. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 menjadi bahan evaluasi bagi pelatih John Herdman. Ia memastikan tim akan melakukan pembenahan sebelum menghadapi FIFA ASEAN Cup yang dijadwalkan berlangsung pada September-Oktober mendatang.
Dari kegagalan di Piala AFF 2026, Herdman menilai kesalahan-kesalahan kecil menjadi salah satu persoalan yang harus segera diperbaiki. Menurut dia, detail tersebut turut memengaruhi hasil Indonesia sepanjang turnamen.
"Kesalahan telah merugikan kami di turnamen ini. Kesalahan-kesalahan kecil. Tetapi Anda tidak akan melihatnya pada September dan Oktober," ujar mantan pelatih FC Toronto itu.
Herdman menyebut FIFA ASEAN Cup sebagai kesempatan berikutnya bagi Indonesia untuk menunjukkan perkembangan tim. Ia berharap pembenahan yang dilakukan setelah Piala AFF dapat memberikan hasil berbeda.
Herdman bahkan mengatakan kalau dia tak sabar untuk menantikan pertemuan berikutnya dengan Singapura.
"Saya tidak sabar untuk kembali menghadapi Singapura. Itu akan segera datang," ucapnya.
FIFA ASEAN Cup 2026 menggunakan dua tingkat kompetisi, yakni Premier Division dan Challenge Division.
Indonesia berada di Premier Division dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan divisi tersebut. Pada fase grup Premier Division, Indonesia tergabung di Grup A bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara Grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.
Format kompetisi membuat setiap pertandingan menjadi penting. Hanya juara grup yang berhak melaju ke final sehingga Indonesia harus finis di posisi pertama Grup A jika ingin memperebutkan trofi.
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Jadwal Indonesia di Grup A juga sudah diketahui berdasarkan pembagian pertandingan. Pada matchday pertama, Indonesia akan menghadapi Singapura. Setelah itu, Garuda bertemu Malaysia pada matchday kedua dan India pada matchday ketiga.
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