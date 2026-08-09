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Andre Rizal Hanafi
Senin, 10 Agustus 2026 | 03.05 WIB

Tyronne del Pino Resmi Gabung Persita untuk Musim 2026/27

Tyronne Del Pino resmi tinggalkan Persib Bandung. (Media Persib) - Image

Tyronne Del Pino resmi tinggalkan Persib Bandung. (Media Persib)

JawaPos.com - Persita Tangerang resmi menambah kekuatan skuad untuk menghadapi musim Super League 2026/27.

Pendekar Cisadane mendatangkan gelandang asal Spanyol, Tyronne del Pino, yang sebelumnya memperkuat Malut United FC.

Tyronne bergabung dengan Persita melalui status bebas transfer. Pemain berusia 35 tahun tersebut menjadi pemain asing ke-10 yang masuk dalam komposisi skuad Persita untuk musim baru.

Kehadiran Tyronne tentu bukan tanpa alasan. Pengalamannya bermain di sejumlah kompetisi menjadi modal penting bagi Persita yang ingin tampil lebih kompetitif pada musim 2026/27.

Tyronne juga bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Ia pernah menjadi bagian dari Persib Bandung dan ikut membantu klub tersebut meraih gelar Liga 1 2024/25.

Penampilan apiknya membuat Tyronne dinobatkan sebagai pemain terbaik pada musim tersebut.

Musim lalu, Tyronne melanjutkan kariernya bersama Malut United. Ia tampil cukup produktif dengan mencatatkan 10 gol dan 12 assist dari 32 pertandingan.

Catatan tersebut menjadi gambaran kontribusi yang bisa diberikan Tyronne kepada Persita. Selain mampu bermain sebagai gelandang, pemain kelahiran Las Palmas, Kepulauan Canary, itu juga memiliki kemampuan menciptakan peluang dan memberikan umpan akhir.

Karier Tyronne dimulai dari akademi UD Las Palmas. Ia kemudian menembus tim cadangan klub tersebut dan menjalani debut profesional pada 2010 ketika tampil di Segunda División.

Editor: Banu Adikara
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