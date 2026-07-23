Persita Datangkan Luquinhas, Eks PSBS Biak Siap Pertajam Lini Serang Pendekar Cisadane

JawaPos.com - Persita Tangerang kembali menambah kekuatan jelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027. Klub berjuluk Pendekar Cisadane itu resmi memperkenalkan pemain sayap asal Brasil Luquinhas, sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat lini depan pada musim kompetisi mendatang.

Pemain berusia 29 tahun tersebut bergabung Persita dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama PSBS Biak berakhir. Kehadiran Luquinhas diharapkan mampu memberikan warna baru dalam permainan menyerang tim asuhan Carlos Pena.

Sebelumnya, Luquinhas menjadi bagian penting PSBS Biak sejak bergabung pada Juli 2025 dari klub Albania, KF Skënderbeu. Selama satu musim memperkuat klub asal Papua tersebut, dia tampil dalam 31 pertandingan di semua ajang dengan torehan tujuh gol dan enam assist.

Meski PSBS harus mengakhiri musim dengan turun kasta, performa Luquinhas tetap mendapat perhatian. Dia dinilai konsisten dan tetap menunjukkan komitmen tinggi hingga kompetisi berakhir.

Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain Persita, Luquinhas mengaku antusias memulai tantangan baru bersama klub asal Tangerang tersebut. "Menjadi sebuah kebanggaan bisa membela Persita untuk musim kompetisi baru dan saya tak sabar untuk bisa segera bermain serta mengenakan jersey klub kebanggaan asal Tangerang ini," ujar Luquinhas.

Dia mengaku tidak sepenuhnya asing dengan skuad Persita. Beberapa pemain sudah dikenalnya, termasuk sesama pemain asing yang lebih dulu memperkuat Pendekar Cisadane.

"Saya akan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Saya juga sudah banyak mengenal para pemain di skuad Persita, mulai dari Eber Bessa, Rayco Rodriguez dan juga Igor Rodrigues," kata Luquinhas.

Luquinhas berharap dukungan dari rekan setim maupun Persita Fans dapat membantunya beradaptasi lebih cepat sekaligus membawa tim meraih hasil positif sepanjang musim. "Saya tentu tidak akan sendirian dan butuh dukungan penuh dari rekan setim serta Persita Fans agar bersama bisa meraih hasil terbaik di setiap pertandingan," tambah dia.