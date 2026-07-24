Kemanakah Adrian Dalmau Akan Berlabuh? Eks Striker Utrecht Diisukan Merapat ke Klub Super League

Adrian Dalmau diisukan merapat ke klub Liga Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Rumor kedatangan penyerang asal Spanyol Adrian Dalmau ke Indonesia semakin menarik perhatian menjelang bergulirnya super league musim 2026/2027. Nama striker berusia 32 tahun itu sempat dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk PSM Makassar dan Garudayaksa FC.
Namun, perkembangan terbaru justru mengarah ke cerita yang berbeda. Adrian Dalmau memang disebut akan bergabung dengan salah satu klub peserta super league musim depan, tetapi bukan PSM maupun Garudayaksa FC seperti rumor yang sebelumnya ramai beredar.
Spekulasi pun semakin berkembang mengenai klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi mantan penyerang FC Utrecht tersebut. Sejumlah laporan menyebut Persita Tangerang menjadi salah satu klub yang memantau situasi Dalmau.
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Kabar itu cukup masuk akal mengingat Persita saat ini ditangani pelatih asal Spanyol, Carlos Pena. Faktor kesamaan bahasa dan budaya dinilai bisa menjadi keuntungan dalam proses adaptasi apabila transfer benar-benar terwujud.
Selain Persita, nama Persijap Jepara juga ikut mencuat dalam bursa perburuan tanda tangan Dalmau. Klub yang tampil mengejutkan pada ISL 2025/2026 itu disebut ikut meminati jasa sang striker untuk memperkuat lini depan menghadapi musim baru.
Meski begitu, rumor terbaru justru mengisyaratkan bahwa tujuan akhir Dalmau kemungkinan bukan ke dua klub tersebut. Hingga kini identitas klub yang akan merekrutnya masih dirahasiakan, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pencinta sepak bola Indonesia.
Salah satu petunjuk yang beredar menyebut Dalmau akan bergabung dengan klub yang musim lalu tampil sebagai kuda hitam berkat performa impresif pada putaran pertama kompetisi. Petunjuk itu membuat banyak suporter mulai menebak-nebak klub mana yang dimaksud.
Dari sisi pengalaman, Adrian Dalmau memang bukan sosok asing di sepak bola Eropa. Dia merupakan produk akademi Real Madrid dan Rayo Vallecano sebelum memulai perjalanan profesional di berbagai klub Spanyol.
Karirnya kemudian berkembang saat membela Heracles Almelo di Liga Belanda. Pada musim 2018/2019, Dalmau tampil tajam dengan koleksi 19 gol dari 33 pertandingan, catatan yang membuat namanya semakin dikenal.
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