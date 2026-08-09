Resmi! Fabio Lefundes Ditunjuk sebagai Pelatih Java United FC, Dikontrak Dua Tahun

JawaPos.com - Java United FC resmi memperkenalkan Fabio Lefundes sebagai pelatih anyar mereka untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Tim yang dulunya bernama Malut United itu mengikat Lefundes dengan durasi kontrak selama dua tahun.

Rumor soal Lefundes merapat ke tim berjulukkan Laskar Kepodang Emas itu sedianya sudah santer sejak lama. Hingga akhirnya, juru taktik asal Brasil itu diperkenalkan secara resmi oleh skuad setelah berganti nama menjadi Java United FC.

Lefundes sangat senang bisa bergabung dengan Java United FC. Pelatih berusia 53 tahun ini merasa tertantang membawa nama Laskar Kepodang Emas berkibar setelah berganti identitas.

“Saya sangat bahagia dan termotivasi menerima kepercayaan dari manajemen untuk memimpin proyek baru ini bersama Java United FC. Menata, membangun, dan mengembangkan proses di sebuah klub yang relatif baru di Super League Indonesia adalah sebuah tanggung jawab besar, dan justru tantangan seperti inilah yang memotivasi saya,” ujar Lefundes dalam keterangan resmi Java United FC, Minggu (9/8/2026).

Lefundes menatap antusias rintangan baru yang akan dilewatinya bersama Java United FC. Eks pelatih Borneo FC Samarinda itu menegaskan bahwa dirinya akan bekerja keras demi membawa Laskar Kepodang Emas tampil kompetitif di Super League musim depan.

“Sekarang, sebuah cerita baru dimulai bersama Java United FC. Saya tahu perjalanan kali ini tidak akan mudah. Tetapi, saya akan bekerja tanpa henti untuk membangun tim yang kompetitif, dengan identitas, keberanian, dan ambisi yang kuat,” ucap Lefundes.

Selain berganti identitas, Java United FC juga pindah kandang. Armada Lefundes menjadikan Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, sebagai kandang untuk mengarungi kompetisi Super League musim depan.

“Saya ingin menjalani musim yang luar biasa dan memberikan sesuatu yang berarti untuk Java United FC. Semoga masyarakat Jawa Tengah dapat berjalan bersama kami, percaya kepada kami, dan mendukung kami,” kata Lefundes.