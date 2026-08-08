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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 9 Agustus 2026 | 06.30 WIB

Persib Bandung Datangkan Danijel Loncar, Igor Tolic Beberkan Alasan di Balik Transfer Ini

Igor Tolic membeberkan gaya main Persebaya Surabaya jelang final Piala Presiden 2026 kontra Persib Bandung. (Persib) - Image

Igor Tolic membeberkan gaya main Persebaya Surabaya jelang final Piala Presiden 2026 kontra Persib Bandung. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung terus memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi musim 2026/2027.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendatangkan bek asal Kroasia, Danijel Loncar, yang diproyeksikan menambah kekuatan di lini pertahanan.

Loncar telah sepakat bergabung dengan Persib Bandung dengan kontrak berdurasi dua tahun. Bek berusia 29 tahun tersebut sebelumnya memperkuat klub Polandia, Pogon Szczecin, sebelum memutuskan melanjutkan kariernya di Indonesia.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menjelaskan alasan klub mendatangkan Loncar. Menurutnya, keberadaan bek baru sangat dibutuhkan karena Persib Bandung akan menghadapi jadwal pertandingan yang padat sepanjang musim 2026/2027.

Tolic ingin memiliki lebih banyak pilihan di posisi bek tengah. Dengan banyaknya pertandingan yang harus dimainkan, rotasi pemain menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kondisi skuad tetap prima.

"Soal Loncar, dia ada di sini untuk memperkuat lini pertahanan kami. Jadi, kami punya banyak opsi di posisi bek tengah karena banyaknya pertandingan beruntun di musim ini," kata Tolic.

Persib Bandung memang akan menjalani musim yang cukup sibuk. Selain berkompetisi di Super League, Maung Bandung juga dijadwalkan tampil di Shopee Cup dan AFC Champions League (ACL) Two.

Situasi tersebut membuat kedalaman skuad menjadi kebutuhan penting. Pemain tidak mungkin terus tampil dalam setiap pertandingan, terutama ketika jadwal kompetisi berlangsung berdekatan.

Kehadiran Loncar pun menambah persaingan di sektor bek tengah Persib Bandung. Sebelumnya, posisi tersebut sudah dihuni sejumlah pemain, seperti Patricio Matricardi, Julio Cesar, Kakang Rudianto, Faris Abdul Hafidz, Al Hamra Hehanussa, Dion Markx, dan Gabriel Mutombo.

Editor: Banu Adikara
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