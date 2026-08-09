Jadwal Persija Jakarta di Super League 2026/2027, Soroti Laga Kandang Pertama Ketemu Persib Bandung

JawaPos.com - Jadwal Persija Jakarta di Super League 2026/2027 telah diketahui. Yang menarik, skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - akan langsung menjamu Persib Bandung di laga kandang pertamanya.

I.League selaku operator kompetisi telah merilis jadwal kompetisi Super League 2026/2027. Namun yang akan menjadi fokus utama dalam artikel ini adalah jadwal pertandingan Persija Jakarta.

Persija Jakarta akan memulai musim depan dengan menghadapi Borneo FC Samarinda. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada Sabtu (5/9/2026) mendatang.

Setelah laga tandang tersebut, Persija Jakarta akan langsung menjalani duel klasik melawan Persib Bandung. Dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia itu, Macan Kemayoran dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Sabtu (12/9) mendatang.

Pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung cukup menyita perhatian. Pasalnya, dua tim dengan rivalitas tinggi ini akan langsung berjumpa di pekan kedua Super League 2026/2027.

Sebelumnya, duel Persija Jakarta vs Persib Bandung juga tersaji di babak semifinal Piala Presiden 2026. Namun, Macan Kemayoran menelan kekalahan 1-2 dari Pangeran Biru, julukan Persib Bandung.

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Maka itu, laga kandang pertama ini bisa menjadi momentum Persija Jakarta untuk membalaskan dendamnya. Jika menang, Shin Tae-yong dipastikan akan membuat The Jakmania full senyum. Apalagi, laga tersebut jadi laga kandang pertama mereka.

Adapun secara keseluruhan, Persija Jakarta akan melakoni 16 laga kandang dari 34 pertandingan di Super League 2026/2027. Macan Kemayoran menjadikan SUGBK dan Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai kandang mereka di musim depan.