Eks Persija Jadi Pelatih Kepala Banteng Jakarta FC, 23 Pemain Ditempa 3 Bulan

JawaPos.com - Banteng Jakarta FC menyiapkan 23 pemain untuk menghadapi turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 dengan persiapan selama tiga bulan.
Skuad U-17 yang akan mewakili DKI Jakarta itu dibentuk melalui proses seleksi, dan kurasi pemain dari klub-klub sekolah sepak bola.
Proses pembentukan skuad tersebut turut melibatkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
Baca Juga:FIFA Dikabarkan Setujui India Bentuk Dua Tim untuk Hadapi Padatnya Agenda September-Oktober 2026
Kolaborasi dilakukan untuk mendapatkan komposisi pemain yang dinilai mampu membentuk tim secara utuh sebelum bertolak ke Jawa Timur.
Manager Banteng Jakarta FC, Adiyoga Nusyirwan mengatakan, pembentukan skuad kali ini dilakukan lebih serius karena tim memiliki pengalaman kurang baik pada periode sebelumnya.
Saat itu, persiapan pemain dinilai belum dilakukan secara maksimal.
Pengalaman tersebut menjadi evaluasi sehingga pada Soekarno Cup kali ini proses seleksi dilakukan lebih ketat.
Adiyoga bahkan turun langsung menangani proses pembentukan tim setelah mendapat amanat dari jajaran DPD PDIP DKI Jakarta.
"Karena kami punya pengalaman yang kurang baik pada periode sebelumnya di mana kami tidak mempersiapkan squad secara serius. Nah kali ini kami berjuang dengan waktu yang tiga bulan dan tentunya juga dengan dukungan dari PPOP," kata Adiyoga saat launching jersey dan pelepasan 23 pemain Banteng Jakarta FC di DPD PDIP DKI Jakarta, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (8/8/2026).
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan