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Bintang Pradewo
Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.10 WIB

Eks Persija Jadi Pelatih Kepala Banteng Jakarta FC, 23 Pemain Ditempa 3 Bulan

Banteng Jakarta FC menyiapkan 23 pemain untuk menghadapi turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Banteng Jakarta FC menyiapkan 23 pemain untuk menghadapi turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 dengan persiapan selama tiga bulan.

Skuad U-17 yang akan mewakili DKI Jakarta itu dibentuk melalui proses seleksi, dan kurasi pemain dari klub-klub sekolah sepak bola.

Proses pembentukan skuad tersebut turut melibatkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. 

Kolaborasi dilakukan untuk mendapatkan komposisi pemain yang dinilai mampu membentuk tim secara utuh sebelum bertolak ke Jawa Timur.

Manager Banteng Jakarta FC, Adiyoga Nusyirwan mengatakan, pembentukan skuad kali ini dilakukan lebih serius karena tim memiliki pengalaman kurang baik pada periode sebelumnya.

Saat itu, persiapan pemain dinilai belum dilakukan secara maksimal.

Pengalaman tersebut menjadi evaluasi sehingga pada Soekarno Cup kali ini proses seleksi dilakukan lebih ketat.

Adiyoga bahkan turun langsung menangani proses pembentukan tim setelah mendapat amanat dari jajaran DPD PDIP DKI Jakarta.

"Karena kami punya pengalaman yang kurang baik pada periode sebelumnya di mana kami tidak mempersiapkan squad secara serius. Nah kali ini kami berjuang dengan waktu yang tiga bulan dan tentunya juga dengan dukungan dari PPOP," kata Adiyoga saat launching jersey dan pelepasan 23 pemain Banteng Jakarta FC di DPD PDIP DKI Jakarta, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (8/8/2026).

Editor: Bintang Pradewo
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