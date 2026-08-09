Di Hadapan Shin Tae-Yong, Pramono Anung Minta Persija Juara, Kado 500 Tahun Kota Jakarta!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara kolaborasi Bank Jakarta dan Persija Jakarta. (Andika Rachmansyah/Antara)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Shin Tae-yong membawa Persija Jakarta merebut gelar juara Super League 2026/2027.
Pramono Anung mengatakan trofi super league akan menjadi kado istimewa dari Persija bagi kota Jakarta yang tahun depan akan memasuki usia 500 tahun.
Persija Jakarta melakukan gebrakan mengejutkan dengan menghadirkan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Persija Jakarta dalam tiga musim ke depan. Dia memiliki rekam jejak yang apik saat menangani Timnas Indonesia.
Pramono pun mengakui kehadiran Shin Tae-yong menumbuhkan harapan besar bagi Persija Jakarta untuk bisa menyegel gelar juara Super League 2026/2027.
Dia berharap juru taktik asal Korea Selatan ini bisa memberikan kado manis 500 tahun Kota Jakarta dengan membawa Macan Kemayoran menyegel gelar juara musim depan.
“Terus terang, begitu Shin Tae-yong dipilih, saya punya harapan bahwa Persija di liga tahun ini mudah-mudahan enggak seperti liga yang lalu, juara tiga. Saya Ingin merasakan juara liga dan sekaligus adalah kado 500 tahun Jakarta,” ucap Pramono Anung dalam acara kolaborasi Bank Jakarta dan Persija, Minggu (9/8).
Dengan kualitas yang dimiliki Shin Tae-yong, Pramono yakin Persija Jakarta bisa mewujudkan impian tersebut.
Dia menilai, keberhasilan tersebut akan menjadi momentum isitimewa. Karena selain jadi hadiah ulang tahun Kota Jakarta yang ke-500 tahun, gelar juara juga akan menjadi hadiah manis bagi Macan Kemayoran yang akan menginjak usia 100 tahun pada 2028.
“Saya meyakini dalam kepemimpinan dan juga manajerial yang Bapak (Coach Shin) pimpin, mudah-mudahan Persija Jakarta di tahun ini atau dalam musim ini bisa menjadi juara. Dan itu menjadi kado bagi Jakarta 500 tahun, sekaligus menjadi kado bagi (Persija) Jakarta 100 tahun di tahun 2028. Maka dengan demikian, saya berharap dukungan dari seluruh warga Jakarta,” terang Pramono Anung.
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