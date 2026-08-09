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Antara
Minggu, 9 Agustus 2026 | 19.22 WIB

Tambah Daya Gedor, Persija Akan Daratkan Tiga Pemain pada Bursa Transfer Musim Panas Ini

 

Penyelenggaraan Bank Jakarta x Persija Jakarta Collabortion Kick-Off di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (9/8). (Fajar Satriyo/Antara)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan mendaratkan dua atau tiga pemain anyar pada bursa transfer musim panas ini. Pemain itu untuk memenuhi kebutuhan menambah daya gedor Macan Kemayoran dalam menghadapi persaingan di Super League musim 2026/2027.

"Ya, untuk ke Thailand besok akan berangkat. Dan ya, Piala Presiden kami memang juara tiga, tetapi kekuatan tim kami waktu itu hanya 40 persen. Dan juga akan ada pemain tambahan, ya dua sampai baru pemain baru," kata pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong seperti dilansir dari Antara, Minggu (9/8).

Saat ini Macan Kemayoran dirumorkan tengah mendekati sejumlah pemain diaspora untuk diboyong menuju Jakarta International Stadium.

Salah satu nama yang kencang dirumorkan menjadi incaran Persija adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner yang berpotensi reuni dengan mantan pelatihnya di tim nasional Indonesia Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengaku tidak terbebani dengan target yang sempat dipasang oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berharap Macan Kemayoran mampu menjuarai Super League 2026/2027 sebagai kado untuk HUT ke-500 DKI Jakarta.

Secara terpisah, Pramono Anung memang menargetkan agar Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu menjadi jawara Super League musim depan.

"Saya sungguh sangat berharap dan saya meyakini dalam kepemimpinan Shin Tae-yong dan itu baru awal-awal saja sudah terasa, yang paling penting adalah kebersamaan, persatuan, kekompakan di dalam tim yang menurut saya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan sekali lagi di musim ini Persija akan menjadi juara," ungkap Pramono ketika menghadiri acara Bank Jakarta x Persija Jakarta Collabortion Kick-Off.

Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand pada 10 Agustus. Selain itu Macan Kemayoran juga akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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