Piala Presiden 2026 Berakhir, Maruarar Sirait Ungkap Kunci Menjaga Kepercayaan Selama Delapan Edisi

JawaPos.com - Piala Presiden 2026 telah menuntaskan perjalanannya sebagai edisi kedelapan sejak pertama kali digelar pada 2015. Selain menjadi ajang pemanasan klub-klub Indonesia sebelum kompetisi resmi, turnamen ini juga kembali membawa isu transparansi dalam penyelenggaraannya.

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa turnamen tersebut tetap mengedepankan keterbukaan, terutama dalam pengelolaan keuangan.

Ia menyebut Piala Presiden tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun anggaran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Maruarar, seluruh pendanaan Piala Presiden 2026 berasal dari pihak swasta. Pengelolaan keuangan turnamen juga diaudit oleh auditor internasional sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.

"Delapan kali Piala Presiden, kami berpikir keras bagaimana membangun reputasi dan kepercayaan. Salah satu alat ukur transparansi adalah audit," ujar Maruarar.

Pada edisi 2026, dukungan sponsor Piala Presiden mencapai Rp100 miliar. Angka tersebut turut berdampak pada peningkatan hadiah bagi klub peserta. Juara mendapatkan Rp8 miliar, sedangkan peringkat kedua memperoleh Rp3,5 miliar.

Sementara itu, tim yang menempati posisi ketiga dan keempat masing-masing mendapatkan Rp2,5 miliar dan Rp1,5 miliar. Peningkatan tersebut menjadi salah satu gambaran berkembangnya nilai Piala Presiden setelah melewati delapan edisi.

Maruarar menilai konsistensi dalam penyelenggaraan juga menjadi bagian penting untuk menjaga reputasi turnamen.