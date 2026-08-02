Fortuna Sittard Tolak Tawaran Besar Persija Jakarta untuk Justin Hubner

Justin Hubner bikin Jakmania gigit jari karena ingin tetap main di Eropa bersama Fortuna Sittard. (Fortuna Sittard)
JawaPos.com - Persija Jakarta dilaporkan melayangkan penawaran besar kepada Fortuna Sittard untuk mendatangkan Justin Hubner. Namun, klub kasta tertinggi Belanda itu menolak tawaran dari skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta.
Laporan tersebut diungkapkan oleh akun X Fortuna Central. Dalam cuitannya, akun itu menyebut Persija Jakarta telah mengajukan penawaran jutaan euro kepada Fortuna Sittard untuk mendatangkan Hubner.
Akun itu tidak mengungkap nilai pasti yang diajukan Persija Jakarta. Tapi, yang jelas, tawaran dari manjaemen Macan Kemayoran tersebut diklaim telah ditolak mentah-mentah oleh Fortuna Sittard.
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“Fortuna Sittard telah menolak tawaran bernilai jutaan euro dari Persija Jakarta,” cuit laporan akun X @FortunaSCentral, dikutip Minggu (2/8/2026).
Selain itu, Hubner juga disebut tidak tertarik dengan tawaran Persija Jakarta meski bernilai besar. Bek berusia 22 tahun itu masih ingin melanjutkan kariernya di Eropa bersama Fortuna Sittard.
“Klub asal Indonesia itu ingin merekrut Justin Hubner ke dalam skuadnya, tetapi sang bek tidak tertarik dengan kepindahan tersebut,” lanjut laporan tersebut.
Hubner sendiri merupakan salah satu pilar andalan skuad Fortunezen - julukan Fortuna Sittard. Pemain berpostur 187 cm itu langsung menjadi opsi utama di lini pertahanan Fortuna Sittard sejak didatangkan bursa transfer musim panas lalu.
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Performa Hubner pada musim perdananya bersama Fortuna Sittard pun terbilang sangat positif. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu mencatatkan 25 penampilan di Liga Belanda 2025/2026 dengan kontribusi dua gol dan satu assist.
Terlebih, Hubner saat ini juga masih terikat kontrak dengan Fortuna Sittard hingga 2028. Dengan situasi yang ada, maka tak heran jika Hubner menolak tawaran besar dari Persija Jakarta.
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