Ole Romeny Cetak Gol, Justin Hubner Starter saat Fortuna Sittard Tahan PSV 2-2

Ole Romeny resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Fortuna Sittard (dok: fortuna sittard)
JawaPos.com - Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu, PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka Eredivisie 2026/27 di Stadion Philips pada Minggu.
Dilansir dari Antara, penyerang timnas Indonesia Ole Romeny mencetak satu gol untuk Fortuna, sementara rekan senegara Justin Hubner tampil sebagai starter dan bermain penuh.
Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeny membuka keunggulan pada menit ke-10.
Laga tersebut menjadi debut resmi penyerang Indonesia itu bersama Fortuna setelah dipinjamkan oleh Oxford United.
Gol Romeny berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Ryan Flamingo sebenarnya menguasai bola dengan baik, tetapi bek PSV itu melakukan backpass yang berhasil direbut Romeny.
Tanpa membuang kesempatan, Romeny langsung melepaskan tembakan yang bersarang di gawang Matej Kovar. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum.
PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55.
Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jauh.
Tuan rumah berbalik unggul 2-1 pada menit ke-79. Berawal dari serangan balik cepat, bola akhirnya jatuh ke kaki Noah Fernandez yang kemudian dengan tenang mencungkil bola melewati kiper Fortuna, Mattijs Branderhorst.
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