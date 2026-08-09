Fajar dan Shobrian Naik Kelas ke Tim Utama Persela, Siap Rebut Kepercayaan Bima Sakti

Ilustrasi: Training Camp Persela Lamongan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan memberikan kesempatan kepada dua pemain muda jebolan akademinya untuk bergabung dengan tim utama pada musim 2026/27. Mereka adalah Fajar Az-zahir dan Muhammad Shobrian Widyansyah.
Keduanya berhasil mendapatkan kepercayaan setelah menjalani proses seleksi dan mengikuti latihan bersama skuad utama Persela yang dipersiapkan menghadapi kompetisi Championship 2026/27.
Selama mengikuti proses tersebut, Fajar dan Shobrian mampu menunjukkan penampilan yang membuat pelatih Persela, Bima Sakti, terkesan.
Performa keduanya akhirnya berbuah kontrak profesional dari manajemen Laskar Joko Tingkir.
Bagi Fajar, promosi ke tim utama Persela menjadi momen yang sangat berarti.
Pemain muda tersebut mengaku senang sekaligus bersyukur karena mendapatkan kesempatan memperkuat klub yang menjadi kebanggaan masyarakat Lamongan.
Bermain untuk Persela juga bukan sekadar kesempatan baginya. Sejak kecil, Fajar sudah memiliki keinginan untuk bisa tampil bersama tim utama.
"Ya tentunya sangat senang, bersyukur bisa membela tim kebanggaan kota sendiri. Cita-cita dari kecil memang ingin bermain di tim utama Persela Lamongan," kata Fajar.
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Meski sudah mendapatkan kontrak profesional, Fajar menyadari perjalanan untuk menjadi bagian penting di tim utama masih panjang. Ia tidak ingin cepat puas dan bertekad meningkatkan kemampuannya agar bisa mendapat kesempatan bermain.
Salah satu targetnya adalah menembus starting line-up Persela dan merasakan atmosfer pertandingan Championship.
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