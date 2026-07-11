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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 12 Juli 2026 | 06.23 WIB

Profil Juninho Cabral, Mesin Gol asal Brasil yang Resmi Jadi Pemain Asing Terbaru Persela Lamongan

Juninho Cabral. (Istimewa)

JawaPos.com - Persela Lamongan resmi melengkapi kuota pemain asing untuk menghadapi kompetisi Championship Indonesia musim 2026/2027.

Klub berjuluk Laskar Joko Tingkir itu mengumumkan kedatangan penyerang asal Brasil, Juninho Cabral, sebagai rekrutan asing terakhir mereka pada bursa transfer musim ini.

Kehadiran Juninho menjadi tambahan penting bagi lini depan Persela yang tengah membangun skuad kompetitif demi bersaing dalam perebutan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pengalaman panjang yang dimiliki pemain berusia 34 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi besar sepanjang musim.

Berdasarkan data Transfermarkt, Juninho Cabral memiliki nama lengkap Jacinto Júnior Conceição Cabral. Penyerang kelahiran Laguna Carapã, Brasil, pada 10 Maret 1992 itu memiliki postur 180 sentimeter dan berposisi sebagai striker murni.

Meski demikian, ia juga cukup fleksibel karena mampu dimainkan sebagai penyerang sayap kanan maupun kiri.

Sebelum bergabung dengan Persela, Juninho dikenal sebagai sosok penyerang berpengalaman yang pernah berkarier di berbagai kompetisi luar negeri.

Rekam jejaknya dihiasi sejumlah pencapaian, termasuk pernah menjadi pencetak gol terbanyak di salah satu liga yang pernah diikutinya serta meraih gelar Maltese Super Cup.

Editor: Banu Adikara
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