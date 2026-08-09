PSS Sleman Resmi Datangkan 10 Pemain Baru, Ada Nama Eks Striker Timnas Indonesia

Pemain muda PSS Sleman. (PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman mulai menunjukkan bentuk skuadnya untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.
Super Elang Jawa resmi memperkenalkan 10 pemain baru yang akan menjadi bagian dari tim untuk musim mendatang.
Kehadiran para pemain tersebut diharapkan bisa membuat komposisi PSS Sleman lebih merata. Selain menambah kualitas, rekrutan anyar juga memberikan lebih banyak pilihan kepada tim pelatih dalam menjalani pertandingan sepanjang musim.
“Keberadaan para pemain ini merupakan bagian dari kebutuhan tim dalam membangun komposisi yang seimbang di setiap lini sekaligus memberikan lebih banyak alternatif bagi jajaran pelatih sepanjang musim,” tulis PSS Sleman dalam keterangan resminya, Sabtu (8/8).
Di posisi penjaga gawang, PSS mendatangkan Pedro Caracoci. Kiper asal Brasil tersebut sebelumnya memperkuat Amazonas.
Sementara di lini belakang, ada Stefan Ashkovski. Pemain asal Makedonia Utara itu memiliki kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri. Sebelum bergabung dengan PSS, Ashkovski bermain untuk Mes Rafsanjan di Iran.
Untuk posisi bek tengah, Super Elja merekrut Christophe Nduwarugira. Pemain tim nasional Burundi tersebut sudah memiliki pengalaman bermain di Indonesia setelah musim lalu memperkuat Borneo FC.
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Perubahan juga terjadi di lini tengah. PSS mendatangkan Moussa Bagayoko dari Al-Watan, Libya.
Gelandang asal Mali itu akan menjadi salah satu opsi baru untuk memperkuat sektor tengah.
Ada pula Hiromu Tanaka, pemain asal Jepang yang sebelumnya memperkuat Consadole Sapporo. Tanaka bisa dimainkan sebagai gelandang maupun penyerang sayap kiri.
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