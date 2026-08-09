Bursa Transfer Persija Jakarta: Shin Tae-yong Bocorkan Rencana Rekrut 2-3 Pemain Baru

JawaPos.com - Shin Tae-yong mulai membuka rencana Persija Jakarta di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut Macan Kemayoran kemungkinan masih akan mendatangkan dua hingga tiga pemain baru.

STY belum mengungkap identitas maupun posisi pemain yang sedang dibidik Persija Jakarta. Rencana tersebut disampaikan setelah Persija finis di peringkat ketiga Piala Presiden 2026 dengan skuad yang menurut Shin belum tampil dengan kekuatan penuh.

“Kemungkinan akan ada dua atau tiga pemain baru lagi yang bergabung dengan kami,” ungkap Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Minggu (9/8).

Shin Tae-yong juga tidak menjelaskan apakah pemain baru tersebut berasal dari dalam negeri atau merupakan pemain asing. Ia tampaknya masih melihat kebutuhan skuad sebelum kompetisi Super League 2026/2027 dimulai.

Persija memang masih memiliki ruang untuk memperkuat tim setelah tampil di Piala Presiden 2026. Dalam turnamen pramusim tersebut, Macan Kemayoran mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda sebelum merebut peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC 3-1.

Shin Tae-yong cukup puas dengan performa Persija di Piala Presiden 2026. Menurut dia, hasil tersebut menjadi modal positif karena tim belum tampil dengan kekuatan terbaik.

“Memang kami finis di posisi ketiga Piala Presiden, tetapi sebenarnya kami hanya bermain dengan sekitar 40 persen dari kekuatan yang kami miliki,” terangnya.

“Jadi, saya yakin ke depannya kami masih bisa meraih hasil yang lebih baik,” lanjut Shin Tae-yong.

Setelah Piala Presiden 2026, Persija langsung melanjutkan persiapan menuju musim baru. Tim Ibu Kota dijadwalkan bertolak ke Thailand pada Senin (10/8) untuk menjalani pemusatan latihan.