Eks Persebaya Ripal Wahyudi Gabung Dewa United, Siap Jadi Jangkar Lini Tengah Banten Warrior

Dewa United datangkan Ripal Wahyudi untuk perkuat lini tengah Banten Warriors di Super League 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali menambah kekuatan menjelang bergulirnya Super League 2026/27. Klub berjuluk Banten Warriors itu resmi mendatangkan gelandang bertahan Ripal Wahyudi untuk memperkuat lini tengah.
Ripal Wahyudi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Dewa United di Dewa United Arena, Minggu (9/8). Kehadirannya diharapkan bisa memberikan keseimbangan sekaligus menambah opsi bagi tim di sektor tengah.
Pemain kelahiran Garut tersebut bukan nama baru di kompetisi sepak bola Indonesia. Ripal Wahyudi memiliki pengalaman bermain di kasta tertinggi setelah mengawali karir profesional bersama Persip Pekalongan pada 2021.
Dalam perjalanan karirnya, pemain yang identik dengan nomor punggung 63 itu juga sempat memperkuat sejumlah klub seperti Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya, Persis Solo, hingga Semen Padang FC.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal Ripal untuk menghadapi tantangan baru bersama Dewa United. Karakter bermain yang lugas, disiplin, serta memiliki etos kerja tinggi membuatnya diproyeksikan sebagai salah satu pengawal utama lini tengah Banten Warriors.
Ripal pun menyambut positif kepindahannya ke Dewa United.
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Dia menilai klub barunya memiliki lingkungan yang tepat untuk membantu perkembangan kariernya, terutama karena skuad Dewa United dihuni banyak pemain berkualitas.
“Dewa United adalah wadah yang tepat untuk perjalanan karier saya. Di sini berkumpul banyak pemain berkualitas, sehingga saya bisa menyerap banyak ilmu dan pengalaman baru dari mereka,” kata Ripal saat diperkenalkan.
Sebagai gelandang bertahan, Ripal juga memahami peran yang akan diembannya. Dia tidak hanya dituntut membantu pertahanan, tetapi juga menjaga keseimbangan permainan ketika tim menguasai maupun kehilangan bola.
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