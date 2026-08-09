Toni Firmansyah Dapat Kepercayaan Penuh Bernardo Tavares, Siap Tampil Lebih Baik untuk Persebaya

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menyambut kompetisi musim 2026/27. Salah satu pemain muda yang kembali mendapat kepercayaan besar dari pelatih Bernardo Tavares adalah Toni Firmansyah.

Gelandang berusia 21 tahun tersebut menjadi salah satu pemain yang cukup sering mendapat kesempatan bermain sejak Tavares menangani Persebaya pada putaran kedua musim lalu.

Pelatih asal Portugal itu memberikan kepercayaan kepada Toni untuk mengisi posisi gelandang jangkar. Kesempatan tersebut mampu dimanfaatkan sang pemain dengan menunjukkan perkembangan serta kontribusi positif di lini tengah tim berjuluk Green Force tersebut.

Sepanjang musim lalu, Toni Firmansyah tercatat tampil dalam 28 pertandingan dengan total 1.889 menit bermain. Dari penampilannya tersebut, ia turut menyumbangkan satu assist untuk Persebaya.

Kepercayaan Tavares kepada Toni juga berlanjut dalam turnamen pramusim yang baru saja dijalani Persebaya.

Pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia itu tetap menjadi salah satu pilihan utama di lini tengah.

Bagi Toni, kepercayaan dari sang pelatih menjadi motivasi tersendiri. Namun, ia tidak ingin terlena dengan posisi yang sudah didapat. Toni memilih fokus meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kekurangan dari setiap pertandingan.