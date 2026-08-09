Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden, Ernando Ari Optimistis Hadapi Super league

JawaPos.com - Ernando Ari makin optimistis menghadapi super league musim 2026/2027 bersama Persebaya Surabaya. Sikap optimistis tersebut muncul setelah menjuarai Piala Presiden 2026.

Melalui sosia media, Ernando Ari memastikan laga pramusim di Piala Presiden 2026 berjalan dengan baik dan sudah sesuai rencana. Gelar juara di turnamen tersebut menjadi modal penting bagi Green Force untuk musim ini.

Tidak lupa, Ernando Ari mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita. Berkat dukungan para suporter, Persebaya bisa meraih gelar Piala Presiden pertamanya.

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"CHAMPION. Preseason yang sangat baik dan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, terima kasih atas doa dan dukunganya bonek dan bonita Kemenangan ini untuk kalian, semoga dengan berjalanya preseason ini bisa kita jadikan langkah atau modal kita menuju ke pertandingan yang sesungguhnya," kata Ernando Ari di Instagram.

Ernando Ari main bergantian dengan Reza Arya Pada babak penyisihan grup Piala Presiden 2026, Ernando hanya absen satu laga melawan PSMS Medan. Sementara di dua laga lainnya, dia selalu diberikan menit bermain saat melawan Persija Jakarta dan Port FC.

Di babak semifinal dan final, kiper 24 tahun itu menjadi starter untuk laga melawan Arema FC dan Persib Bandung. Uniknya, di dua laga tersebut, Ernando tidak bermain 90 menit melainkan langsung diganti pada babak kedua.

Pergantian kiper dilakukan Bernardo Tavares karena ingin melihat kualitas Ernando Ari dan Reza Arya. Kedua kiper berlabel Timnas Indonesia tersebut mampu membuktikan performa gemilang mereka di Piala Presiden 2026.