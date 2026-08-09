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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 9 Agustus 2026 | 22.15 WIB

Toni Firmansyah Tatap Super League 2026/2027! Wajah Persebaya Surabaya di Masa Depan

Toni Firmansyah menjadi salah satu pemain muda yang diproyeksikan memegang peran penting bersama Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027. (Persebaya) - Image

Toni Firmansyah menjadi salah satu pemain muda yang diproyeksikan memegang peran penting bersama Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com - Toni Firmansyah menjadi salah satu pemain muda yang diproyeksikan memegang peran penting bersama Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027.

Gelandang berusia 21 tahun itu mendapat kepercayaan besar dari Bernardo Tavares sejak putaran kedua musim lalu hingga turnamen pramusim, dengan tugas utama mengawal lini tengah Green Force.

Kepercayaan tersebut bukan datang tanpa alasan karena Toni Firmansyah mampu menunjukkan konsistensi ketika diberi kesempatan bermain.

Pada musim lalu, pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia itu tampil dalam 28 pertandingan dengan total 1.889 menit bermain serta menyumbangkan satu assist.

Peran Toni Firmansyah semakin menarik perhatian setelah Bernardo Tavares mengambil alih kursi pelatih Persebaya Surabaya pada putaran kedua musim lalu.

Pelatih asal Portugal tersebut cukup sering menempatkan Toni Firmansyah sebagai gelandang jangkar untuk menjaga keseimbangan permainan tim.

Posisi itu menuntut Toni Firmansyah tidak hanya memiliki kemampuan mengalirkan bola, tetapi juga mampu membaca permainan dan membantu pertahanan.

Kepercayaan Bernardo Tavares membuat pemain muda tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang sekaligus membuktikan dirinya layak menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Persebaya Surabaya.

Catatan 28 penampilan dan 1.889 menit bermain menjadi gambaran mengenai besarnya menit yang diberikan kepada Toni Firmansyah sepanjang musim lalu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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