Piala Presiden 2026: Prestasi Bersejarah Persebaya, Bawa Pulang Trofi Kayu Jati Tua ke Kota Pahlawan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mengukir sejarah dalam perhelatan Piala Presiden 2026. Untuk pertama kalinya, klub yang berdiri sejak 1927 itu berhasil membawa pulang trofi kayu jati tua untuk disimpan dalam lemari gelar di Kota Pahlawan.

Penantian panjang Persebaya Surabaya untuk merebut trofi turnamen pramusim Piala Presiden akhirnya terwujud pada tahun 2026. Tim berjulukkan Green Force itu naik podium tertinggi setelah menumbangkan kampiun tiga kali beruntun Liga Indonesia, Persib Bandung, pada partai final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) lalu.

Persebaya Surabaya menunjukkan jati dirinya sebagai klub yang berasal dari Kota Pahlawan saat meredam Persib Bandung di babak final Piala Presiden 2026. Tim asuhan Bernardo Tavares itu menang dramatis lewat drama adu penalti dengan skor 6-5 setelah bermain imbang 1-1 hingga 120 menit.

Perjalanan Sempurna Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 Perjalanan Rachmat Irianto dan kawan-kawan dalam membawa pulang trofi kayu jati tua itu ke Surabaya terbilang sempurna. Pada fase penyisihan grup, Persebaya Surabaya tampil perkasa dengan keluar sebagai juara Grup B setelah mengemas sembilan poin. Torehan poin itu didapat dari kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta, 1-0 kontra PSMS Medan, dan 2-1 atas Port FC (Thailand).

Kemudian Persebaya Surabaya menghadapi rivalnya, Arema FC, di babak semifinal. Skuad Green Force pun menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Yuran Fernandes (45+7’). Kemenangan ini sekaligus mempertajam rekor sempurna Green Force atas Arema FC. Mereka kini mencatat sembilan kemenangan dan tiga hasil imbang dari 12 pertemuan terakhir sejak 12 Desember 2019.

Hingga pada puncaknya, Persebaya Surabaya sukses menggulung Persib Bandung di partai final Piala Presiden 2026 lewat pertandingan yang berjalan sangat sengit. Skuad Green Force menutup kampanyenya dengan manis, membawa trofi bergilir berbahan kayu jati tua, sekaligus meraup hadiah senilai Rp8 miliar.

Pesan Haru Rachmat Irianto usai Antar Persebaya Surabaya Juara Bagi Persebaya Surabaya, gelar juara ini adalah prestasi bersejarah. Meski sudah mengoleksi banyak gelar sejak berdiri pada tahun 1927 silam, tapi trofi Piala Presiden 2026 menjadi gelar perdana skuad Green Force. Tim asal Kota Pahlawan itu akhirnya berhasil menuntaskan misinya setelah pada edisi 2019 keluar sebagai runner-up usai tumbang dari Arema FC di partai final dengan skor agregat 2-4.

Letupan emosional terpancar dari skuad Persebaya Surabaya usai sukses membawa pulang trofi Piala Presiden 2026 ke Kota Pahlawan. Paling menyita perhatian adalah komentar salah satu penggawa mereka, yakni Rachmat Irianto.