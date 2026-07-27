Adhyaksa FC Tambah Amunisi di Lini Serang, Ramadhan Madon Siap Buktikan Ketajaman di Super League

JawaPos.com - Adhyaksa FC kembali menunjukkan keseriusan menyambut kompetisi super league musim 2026/27. Tim promosi tersebut resmi mengumumkan perekrutan penyerang Ramadhan Madon melalui akun Instagram resmi klub.

Kehadiran Ramadhan Madon menjadi tambahan amunisi penting bagi Adhyaksa FC yang tengah membangun skuad agar mampu bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, super league. Penyerang berusia produktif itu datang dengan modal performa yang cukup meyakinkan bersama FC Bekasi City pada musim 2025/26.

Sepanjang musim lalu di kompetisi kasta kedua, Ramadhan Madon tampil tajam dengan mencetak 12 gol dari 22 pertandingan. Catatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di FC Bekasi City sekaligus membuktikan kualitasnya sebagai ujung tombak yang mampu menjadi pembeda di lini depan.

Produktivitas itu menjadi salah satu alasan Adhyaksa FC memboyong sang pemain. Manajemen berharap ketajamannya dapat meningkatkan daya gedor tim yang akan menghadapi persaingan jauh lebih berat di super league musim depan.

Sebagai tim yang baru memastikan promosi, Adhyaksa FC terus bergerak aktif di bursa transfer. Sejumlah pemain telah didatangkan untuk memperkuat setiap lini demi membentuk skuad yang lebih kompetitif.

Perekrutan Ramadhan Madon menjadi bagian dari upaya klub dalam menghadirkan keseimbangan antara kualitas, pengalaman, dan produktivitas di lini serang. Ramadhan Madon mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran bergabung.

Menurut dia, kesempatan kembali tampil di kasta tertinggi menjadi motivasi besar dalam karirnya. Selain itu, suasana kekeluargaan yang ia rasakan sejak awal juga membuatnya semakin mantap memilih Adhyaksa FC sebagai pelabuhan berikutnya.

"Kesempatan untuk kembali bermain di kasta tertinggi tentu menjadi motivasi besar bagi saya. Namun, yang paling membuat saya yakin adalah suasana di dalam tim. Sejak awal saya merasakan kekompakan dan rasa kekeluargaan yang luar biasa, sehingga keputusan untuk bergabung dengan Adhyaksa terasa sangat mudah," ujar Madon.