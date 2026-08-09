Duel Klasik Super League Persija vs Persib Dijadwalkan Digelar di GBK

JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 12 September pukul 15.30 WIB.
Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut.
"Kami sudah dapat konfirmasi dari (pengelola) GBK. Jadi waktu pas kemarin kami dapat draf jadwal, itu kami langsung kirim, mereka mana yang sudah bisa," kata Prapanca dilansir dari Antara di Jakarta, Minggu (9/8).
Prapanca mengatakan, telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion tersebut meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion. Sebab, timnas Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day.
Ke depan, Prapanca menyebut bahwa GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026/2027.
"Kami berharap sih 50 persen-50 persen gitu (penggunaan GBK dan JIS). Kami masih koordinasi (dengan pengelola JIS) makanya dimasukin GBK semua dulu (dalam draft jadwal Super League 2026/2027)," ujar Prapanca.
Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand pada 10 Agustus. Selain itu Macan Kemayoran juga akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.
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