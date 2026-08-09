Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 9 Agustus 2026 | 21.29 WIB

Duel Klasik Super League Persija vs Persib Dijadwalkan Digelar di GBK

 

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta. (Dhemas Reviyanto/Antara)

JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 12 September pukul 15.30 WIB.

Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut.

"Kami sudah dapat konfirmasi dari (pengelola) GBK. Jadi waktu pas kemarin kami dapat draf jadwal, itu kami langsung kirim, mereka mana yang sudah bisa," kata Prapanca dilansir dari Antara di Jakarta, Minggu (9/8).

Prapanca mengatakan, telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion tersebut meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion. Sebab, timnas Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day.

Ke depan, Prapanca menyebut bahwa GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026/2027.

"Kami berharap sih 50 persen-50 persen gitu (penggunaan GBK dan JIS). Kami masih koordinasi (dengan pengelola JIS) makanya dimasukin GBK semua dulu (dalam draft jadwal Super League 2026/2027)," ujar Prapanca.

Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand pada 10 Agustus. Selain itu Macan Kemayoran juga akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Kenalkan Pemain Baru, Persib Bandung Ajak Bobotoh Bantu Penyintas Kanker - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Sekadar Kenalkan Pemain Baru, Persib Bandung Ajak Bobotoh Bantu Penyintas Kanker

Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.51 WIB

Eks Persija Jadi Pelatih Kepala Banteng Jakarta FC, 23 Pemain Ditempa 3 Bulan - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Persija Jadi Pelatih Kepala Banteng Jakarta FC, 23 Pemain Ditempa 3 Bulan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.10 WIB

Arlyansyah Abdulmanan Bersinar di Piala Presiden 2026, Bintang Muda Persija Raih Penghargaan - Image
Sepak Bola Indonesia

Arlyansyah Abdulmanan Bersinar di Piala Presiden 2026, Bintang Muda Persija Raih Penghargaan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore